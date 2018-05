Autobahnpolizeiinspektion / API-TH: Lkw Unfall auf der A 38

API-TH: Lkw Unfall auf der A 38

Werther - Ein BMW aus Thüringen fuhr am 20.05.2018 gegen 12.00 auf der A 38 in Richtung Göttingen. Auf Grund von technischen Problemen fuhr der 67 jährige Fahrer auf den Standstreifen. Ein nachfolgender Lkw aus Nordrhein-Westfalen, welcher mit Ausnahmegenehmigung unterwegs war, fuhr auf den Pkw auf und schob diesen durch die Leitplanke. Der Fahrer des BMW wurde dabei schwerverletzt, seine beiden Insassen blieben ebenso wie der 46 jährige Lkw Fahrer unverletzt. Es entstand Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Die Fahrbahn in Richtung Göttingen musste für eine halbe Stunde gesperrt werden.

