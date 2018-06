Autobahnpolizeiinspektion / API-TH: Pkw fährt unter Tanklaster

API-TH: Pkw fährt unter Tanklaster

Eisenberg - Ein mit Rapsöl beladener Tanklaster war am Mittwochnachmittag auf der A 9 bei Eisenberg in Richtung München unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt befand sich hier ebenfalls ein Pkw Audi aus Neuss auf dem linken Fahrstreifen. Der 61jährige Fahrzeugführer des Pkw steuerte sein Fahrzeug nach rechts über alle drei Fahrstreifen und kollidierte frontal mit dem Heck des Tanklasters. Dabei wurde er verletzt und in das Klinikum nach Eisenberg gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 7.000,- Euro.

OTS: Autobahnpolizeiinspektion newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126726 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126726.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Autobahnpolizeiinspektion Pressestelle Janet Krebs Telefon: 036601 70131 E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index. aspx

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -