Autobahnpolizeiinspektion / API-TH: Pkw überschlägt sich, zwei Insassen ...

API-TH: Pkw überschlägt sich, zwei Insassen leicht verletzt

Bad Lobenstein - Der 31jährige Fahrer eines Pkw Hyundai aus Leipzig befuhr am frühen Dienstagnachmittag die A 9 in Richtung Berlin. Nahe Lobenstein geriet er mit seinem Fahrzeug bei Schneefall und Schneematsch ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Im angrenzenden Straßengraben blieb der Pkw auf den Rädern stehen. Dabei wurde seine 31jährige Beifahrerin und das 3jährige Kind leicht verletzt. Beide wurden in das Krankenhaus nach Hof gebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 8.500,- Euro beziffert.

