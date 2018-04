Autobahnpolizeiinspektion / API-TH: Rettungswagen ausgewichen, mit Lkw ...

API-TH: Rettungswagen ausgewichen, mit Lkw zusammengestoßen

Jena - Der 75jährige Fahrer eines Pkw Skoda aus Jena war am Mittwochmorgen auf der Saalebrücke der A 4 bei Jena unterwegs. Hier benutzte er den rechten von vier Fahrstreifen in Richtung Frankfurt/Main. Neben ihm fuhr ein polnischer Sattelzug. Nachdem der Skoda-Fahrer ein von hinten nahendes Rettungsfahrzeug mit Sondersignal bemerkte, wechselte er nach links und kollidierte seitlich mit dem Lastzug. Anschließend stieß der Skoda in die Mittelleitplanke und blieb hier stehen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 10.000,- Euro. Zur Beräumung der Fahrbahn wurde die A 4 kurzzeitig voll gesperrt.

