Autobahnpolizeiinspektion / API-TH: Sieben Verletzte bei Unfall mit ...

API-TH: Sieben Verletzte bei Unfall mit Rettungswagen auf A 4

Weimar - Bei einem Verkehrsunfall mit Beteiligung von zwei Rettungswagen wurden Freitagabend auf der A 4 bei Weimar in Fahrtrichtung Dresden sieben Personen leichtverletzt. Durch die Baustelle und der daraus resultierenden Fahrbahnverengung auf zwei Spuren kam es in diesem Bereich zu Stau. Zwei Rettungswagen aus Hessen näherten sich dem Stauende. Der erste bemerkte diesen und wurde langsamer der dahinter fahrende Rettungswagen erkannte dies zu spät, fuhr auf den vor ihm fahrenden Rettungswagen auf und schob ihn auf einen im Stau stehen Audi und einen Ford. Im Audi wurden zwei Personen leicht verletzt. Im Rettungswagen, auf den aufgefahren wurde, wurden vier Person, darunter auch der transportierte Patient, leicht verletzt. Im unfallverursachenden Rettungwagen, in dem kein Patient transportiert wurde, gab es einen Leichtverletzten. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 45.000 Euro. Der Verkehr staute sich auf Grund der knapp einstündigen Vollsperrung auf fünf Kilometer.

