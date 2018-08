Autobahnpolizeiinspektion / API-TH: Sportwagen Schrott nach Unfall auf A 38

API-TH: Sportwagen Schrott nach Unfall auf A 38

Burgwalde - Ein 69-jähriger Porsche-Fahrer aus Dortmund verunfallte Samstagabend auf der A 38 bei Burgwalde. Bei einem Überholmanöver kurz vor der Anschlussstelle Arenshausen Richtung Göttingen brach der 560PS starke Sportwagen auf regennasser Fahrbahn aus, schleuderte gegen einen Kleintransporter und anschließend in die rechte Leitplanke. Am Kleintransporter entstand geringer Schaden. Der Porsche erlitt einen Totalschaden in Höhe von 150.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

