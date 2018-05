Autobahnpolizeiinspektion / API-TH: Unfall auf regennasser Fahrbahn

API-TH: Unfall auf regennasser Fahrbahn

Hermsdorf - Der 59jährige Fahrer eines Pkw Audi aus Polen war am Dienstagnachmittag auf der A 4 nahe des Hermsdorfer Kreuzes in Richtung Frankfurt/Main unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt regnete es stark und die Fahrbahn war komplett nass. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit verlor der Audi-Fahrer, der auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war, die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte nach links in die Mittelleitplanke. Durch den Aufprall geriet der Pkw zurück nach rechts und rammte hier einen Pkw VW aus Jena. Die 39jährige VW-Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und in das Klinikum nach Jena gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf knapp 6.000,- Euro.

