Autobahnpolizeiinspektion / API-TH: Unfallflüchtiger durch aufmerksamen ...

API-TH: Unfallflüchtiger durch aufmerksamen Zeugen auf BAB 38 gestellt

Leinefelde/Worbis - Samstagmittag fuhr ein 55-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Eichsfeld mit seinem Pkw Opel an der Anschlussstelle Leinefeld/Worbis auf die BAB 38 Richtung Leipzig auf. Zeitgleich befuhr ein 62-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz mit seinem Pkw Nissan den linken von zwei zur Verfügung stehenden Fahrstreifen der BAB 38. Als der Pkw Opel zur Hälfte auf den rechten Fahrstreifen aufgefahren war, wechselte der Nissan Fahrer auf den rechten Fahrstreifen und es kam zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge, woraufhin sich alle Airbags bei Pkw Opel öffneten. Der Nissanfahrer verließ pflichtwidrig die Unfallstelle ohne anzuhalten. Zum Glück befand sich hinter dem Unfallverursacher ein aufmerksamer 58-jähriger Unfallzeuge, der unvermittelt das Geschehen wahrnahm, den Notruf wählte und die Verfolgung des flüchtenden Fahrzeug aufnahm. Der Zeuge gab fortfolgend den Standort des Fahrzeuges weiter bis zur Anhaltung durch die Polizei an der Anschlussstelle Heringen. Durch den aufmerksamen Fahrzeugführer konnte die Unfallflucht schnellstmöglich aufgeklärt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 13.000,- Euro. Der Unfallverursacher muss sich nun wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort verantworten.

