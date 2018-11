Autobahnpolizeiinspektion / API-TH: Viele Verstöße gegen ...

API-TH: Viele Verstöße gegen Sonntagsfahrverbot auf A 38

Nordhausen - Sechs Verstöße gegen das Sonntagsfahrverbot stellte die Autobahnpolizei auf der A 38 bei Nordhausen über den gesamten Sonntag verteilt fest. Die Fahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von je 145 Euro und auch gegen die beauftragenden Halter/Spediteure kommen Bußgelder zu. Ausnahmegenehmigungen für leicht verderbliche Waren konnten die Lasterfahrer nicht vorweisen. So transportierten sie länger haltbaren Schinken, Margarine, verpackte Lebensmittel, Tetrapacks, flüssige Schokolade, Waschmittel und Hühnereier. In allen Fällen wurde die Weiterfahrt bis zum Ende des Sonntagfahrverbots untersagt.

