Autobahnpolizeiinspektion / API-TH: VW fährt Böschung herunter

API-TH: VW fährt Böschung herunter

Neudietendorf - Der 66jährige Fahrer eines Kleintransporters VW aus Hessen war am Montagmorgen auf der A 4 bei Neudietendorf in Richtung Dresden unterwegs. Hier kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr parallel zu Leitplanke geradeaus. An einem Brückenbauwerk fuhr er die Böschung herunter und stieß frontal in eine gegenüberliegende Böschung. Der Transporter kippte auf die rechte Seite und blieb liegen. Leicht verletzt wurde der VW-Fahrer in eine Klinik nach Gotha gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 17.000,- Euro. Die Untere Wasserbehörde aus dem Ilmkreis war vor Ort, da am Unfallort Betriebsflüssigkeiten ausliefen.

