Autobahnpolizeiinspektion / API-TH: VW kollidiert mit aufsteigender ...

API-TH: VW kollidiert mit aufsteigender Schutzplanke

Stadtroda - Am späten Samstagabend, kurz vor Mitternacht war der 46jährige Fahrer eines VW aus Gera auf der A 4, bei Stadtroda in Richtung Dresden unterwegs. Nach Zeugenaussagen verringerte der Fahrer seine Geschwindigkeit und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier geriet der VW auf die aufsteigende Schutzplanke, überfuhr diese auf einige Meter und rutschte anschließend wieder herunter. Auf dem Standstreifen blieb der VW stehen. Verletzt wurde niemand. Der Gerarer gab an, kurzzeitig eingeschlafen zu sein. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

