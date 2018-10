Autohaus Deusch gewinnt Deutschen Werkstattpreis 2018

Das Autohaus Deusch ist die beste freie Werkstatt Deutschlands. Der markenunabhängige Kfz-Betrieb in Zell am Harmersbach überzeugte die Jury mit seinem einzigartigen Servicemarketing, gut strukturierten Serviceprozess und seinen qualifizierten Mitarbeitern.

Würzburg (pts027/22.10.2018/15:50) - Das Autohaus Deusch ist die beste freie Werkstatt Deutschlands. Der markenunabhängige Kfz-Betrieb in Zell am Harmersbach überzeugte die Jury mit seinem einzigartigen Servicemarketing, gut strukturierten Serviceprozess und seinen qualifizierten Mitarbeitern.

Der Gewinner des Deutschen Werkstattpreises 2018 ist das Autohaus Deusch in Zell am Harmersbach. Der markenunabhängige Kfz-Betrieb im Ortenaukreis am Westrand des Schwarzwalds beeindruckte die Jury mit seinen perfekten Serviceabläufen, gut ausgebildeten Mitarbeitern, ideenreichen Serviceaktionen und hochwertigen Betriebsausstattungen. "Wir sind mit Leib und Seele eine freie Werkstatt und leben es unseren Kunden jeden Tag vor", sagte Inhaber Sven Wangler anlässlich der Preisverleihung am Vorabend der Fachtagung für freie Werkstätten und Servicebetriebe.

Die Automechanika Frankfurt und das Fachmedium "kfz-betrieb" zeichneten am 19. Oktober 2018 im Würzburger Vogel Convention Center die zehn besten freien Werkstätten Deutschlands aus. Die Auswahl der Top Ten war für die Jurymitglieder keine leichte Aufgabe. Denn alle prämierten Unternehmen besitzen eine sehr hohe Service- und Arbeitsqualität. "Die ausgezeichneten unabhängigen Kfz-Betriebe belegen, dass die Inhaber mit ihren Mitarbeitern sehr verantwortungsvoll umgehen, in die Zukunft investieren und vor der Technik im digitalen Zeitalter nicht kapitulieren", so "kfz-betrieb"-Chefredakteur Wolfgang Michel.

Die Jury des Deutschen Werkstattpreises setzt sich aus Vertretern der Redaktion "kfz-betrieb" und der Automechanika Frankfurt zusammen. Nach der Auswertung der Bewerbungen für die begehrte Auszeichnung besuchten die Jurymitglieder die besten zehn freien Werkstätten vor Ort. Sie bewerteten das äußere und innere Erscheinungsbild der Kfz-Betriebe, die Serviceangebote, das Marketing, die Kundenansprache und -betreuung sowie die Unternehmens- und Mitarbeiterführung. "Mir ist besonders aufgefallen, wie gut die Inhaber und Mitarbeiter von freien Werkstätten ihre Kunden kennen, die sie mit viel Engagement und Herzblut betreuen", sagte Olaf Mußhoff, Director Automechanika Frankfurt.

Besonders gut gefiel den Jurymitgliedern der perfekt organisierte Serviceprozess des Autohauses Deusch - von der Terminvereinbarung mit den Kunden über die Auftragsannahme, Fahrzeugdiagnose und Reparaturdurchführung bis hin zur Fahrzeugrückgabe und Kundennachbetreuung. Die digitale Kommunikation mit den Kunden via Social Media, die tollen Serviceaktionen wie die Technikprogramme für Frauen, die Vier-Tage-Woche für die Werkstattmitarbeiter und der ideenreiche Fahrzeughandel zählen zu den weiteren Highlights der freien Werkstatt in Zell am Harmersbach.

Die Top Ten des Deutschen Werkstattpreises 2018 Platz 1: Autohaus Deusch, Zell am Harmersbach Platz 2: Faensen GmbH, Aachen Platz 3: Fahrwerk, Erkelenz Platz 3: eTower, Garbsen Top Ten: Autohaus Kühn, Lich, Nieder-Bessingen Top Ten: Autoservice Demmler, Wilkau-Haßlau Top Ten: Auto A&S Halim, Schwabach Top Ten: Auto-Dienst Kunick, Dessau-Roßlau Top Ten: Kfz-Manufaktur Luli'co, Overath Top Ten: Autohaus Reis, Ennigerloh

"kfz-betrieb" ist das meistgelesene Fachmagazin im Kfz-Gewerbe und informiert seit über 100 Jahren den automobilen Handel und Service. "kfz-betrieb" ist offizielles Organ des Deutschen Kfz-Gewerbes (ZDK), der berufsständischen Interessenvertretung für rund 38.000 Autohäuser und Werkstätten. News aus der gesamten Kfz-Branche gibt es unter http://www.kfz-betrieb.de sowie im täglichen Newsletter. Das Stammhaus Vogel Communications Group ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Angebote der Gruppe reichen von Fachmedien, Corporate Publishing, Social-Media-Services, PR, Messedienstleistungen, Netzwerken und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights sowie einem hauseigenen Kongresszentrum.

(Ende)

Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418-2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.kfz-betrieb.de

Würzburg (pts027/22.10.2018/15:50)