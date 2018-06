Autolus meldet Berufung von Andrew J. Oakley zum Senior Vice President und Chief Financial Officer

Autolus Therapeutics Limited (wird in Autolus Therapeutics plc umstrukturiert) („Autolus“), ein auf der klinischen Stufe tätiges biopharmazeutisches Unternehmen, das programmierte T-Zelltherapien der nächsten Generation entwickelt, gab heute die Berufung von Andrew J. Oakley zum Senior Vice President und Chief Financial Officer bekannt, die vor dem Abschluss des geplanten Börsengangs von Autolus wirksam wird.

„Wir freuen uns, Andrew bei Autolus begrüßen zu dürfen. Andrew bringt vielfältige Erfahrungen im internationalen Finanzwesen zu Autolus mit, nachdem er mehr als 15 Jahre lang als CFO für börsennotierte Life-Science-Unternehmen tätig war. Seine ausgewiesene Fähigkeit, das Wachstum erfolgreich zu managen, passt hervorragend zu Autolus und unserem Bestreben, das Potenzial von T-Zell-Therapien in der Onkologie zu erschließen.“

Andrew Oakley sagte:

„Ich finde es spannend, in dieser Transformationsphase der Unternehmensentwicklung als Senior Vice President und Chief Financial Officer bei Autolus tätig zu werden. Autolus verfolgt das Ziel, ein weltweit führendes Unternehmen in der programmierten T-Zelltherapie zu werden und ich freue mich, mit meinen neuen Kollegen zusammenzuarbeiten, um unsere programmierten T-Zell-Therapien durch die Entwicklung bis hin zur Vermarktung zu bringen.“

Andrew Oakley war vor seinem Wechsel zu Autolus seit Februar 2017 als Executive Vice President und Chief Financial Officer bei der Sosei Group Corporation tätig. Von Januar 2015 bis Juni 2016 war er Chief Financial Officer, Company Secretary und Executive Board Member bei Vectura Group plc, von März 2014 bis November 2014 Chief Financial Officer bei NovImmune SA und von Januar 2003 bis August 2013 Executive Vice President und Chief Financial Officer bei Actelion Pharmaceuticals Ltd. Er arbeitete zudem in leitender Position im Finanzwesen bei Accenture, Führungspositionen in großen multinationalen Baustoffunternehmen und mehrere Jahre als Aktienanalyst bei Banken in Australien, Großbritannien und den Vereinigten Staaten.

Oakley erwarb einen Bachelor of Economics an der Macquarie University und einen MBA an der London Business School und ist seit 1987 Mitglied des Australian Institute of Chartered Accountants.

Über Autolus

Autolus ist ein auf der klinischen Stufe tätiges privates biopharmazeutisches Unternehmen, das programmierte T-Zelltherapien der nächsten Generation zur Behandlung von Krebs entwickelt. Mit einer großen Bandbreite proprietärer und modularer T-Zell-Programmiertechnologien entwickelt das Unternehmen zielgenaue, kontrollierte und hochaktive T-Zell-Therapien, die Krebszellen besser erkennen, ihre Abwehrmechanismen zerstören und diese Zellen eliminieren sollen. Autolus verfügt über eine Pipeline an in der Entwicklung befindlichen Produktkandidaten zur Behandlung von hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter: www.autolus.com

