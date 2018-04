04.04.2018 - 18:03 Uhr Automesse in New York: Die neue Nummer Eins in den USA

Die amerikanische Messelandschaft ist in Bewegung – denn die langjährige unangefochtene Nummer Eins, die NAIAS in Detroit, muss den angekündigten Abgang von BMW und Mercedes-Benz verdauen und reagiert – hastig, aber dennoch viel zu spät – mit einer Verlegung in » mehr Der Beitrag Automesse in New York: Die neue Nummer Eins in den USA erschien zuerst auf Magazin von auto.de.