Autoreifenonline.de zufrieden mit Premiere der REIFEN-Messe auf der automechanika

Autoreifenonline.de zeigt sich zufrieden mit der am vergangenen Samstag zu Ende gegangenen REIFEN-Messe, die dieses Jahr erstmals als co-located Show in die automechanika eingebettet war. Der Onlineshop für Geschäftskunden von Europas größtem Internet-Reifenhändler Delticom präsentierte auf seinem Stand neue Shopfeatures zur Unterstützung von Händlern bei der Kundenberatung, ein verbessertes Website-Design mit optimierter Usability sowie das partnerschaftliche, flexible Handelsmodell, das auf die Verbindung von Onlinehandel und Offlineservice und ein zukunftsfähiges Reifengeschäft für Händler setzt. In diesem Zusammenhang wurde das Servicepartnerkonzept vorgestellt, das kleinen und größeren Kfz-Betrieben Chancen auf kostenloses Neugeschäft bietet.

Die Standbesucher auf der REIFEN interessierten sich besonders für das partnerschaftliche Handelsmodell, mit dem Autoreifenonline.de seinen Kunden ermöglicht, die Herausforderungen der Digitalisierung als Chance für das eigene Wachstum zu nutzen und ein zukunftsfähiges Reifengeschäft zu entwickeln: So können Kfz-Betriebe auch mit geringen eigenen Lagerkapazitäten dank des Zugriffs auf Delticoms umfassendes Sortiment das gesamte Spektrum des Marktes anbieten, ohne dass sie Mindestumsätze erfüllen oder sich auf bestimmte Marken festlegen müssen. Das erlaubt, unabhängig, fair und ehrlich zu beraten.

Das auch im neuen Kurzvideo vorgestellte Servicepartnerkonzept von Autoreifenonline.de versetzt B2B-Kunden zudem in die Lage, das wachsende Internetgeschäft für sich selbst zu nutzen: Bei jedem Reifenkauf in Delticoms Onlineshops wie ReifenDirekt.de werden registrierte Partner als Servicewerkstätten empfohlen, an die man die Sendung direkt liefern lassen kann – eine effektive und kostenlose Methode zur Neukundengewinnung mit Chance auf Anschlussgeschäfte.

Die auf der Messe vorgestellten Vorteile als Händlerkunde und gute Gründe für die kostenfreie Servicepartnerschaft bei Delticom B2B fassen zwei Erklärvideos zusammen, die Interessierte hier finden:

Über Autoreifenonline.de

Autoreifenonline.de ist der exklusive deutsche Onlineshop der Delticom AG für Werkstätten, Händler, Großhändler und Service-/Montagestationen mit Reifen aller Typen und KFZ-Zubehör. Mit über 15 Jahren Kompetenz im Online-Reifenhandel bietet das B2B-Fachteam von Autoreifenonline.de seinen Geschäftskunden ein herausragend umfangreiches Sortiment an Pkw-Reifen und Motorradreifen aller Marken und Größen für alle Fahrzeugtypen, Leicht-Lkw- und Lkw-Reifen, Busreifen, Spezialreifen, Kompletträdern, Pkw-Ersatzteilen und Zubehör, Motoröl sowie Batterien. Händlerkunden profitieren neben guten Einkaufskonditionen von zeitsparenden Reifen-Suchfunktionen im Onlineshop, hoher Verfügbarkeit, einer zuverlässigen Lieferung dank eigenen Lagern sowie der einfachen Anmeldung und Nutzung ohne versteckte Kosten – ab dem ersten Reifen.

