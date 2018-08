Aves One AG, DE000A168114

Aves One AG: Hauptversammlung ebnet Weg zu weiterem Wachstum

- Beschlussvorschläge nahezu einstimmig angenommen

- Weg für weiteres Wachstum mit NACCO-Transaktion und Vorratsbeschlüssen geebnet

Hamburg, 22. August 2018 - Die Aves One AG, ein stark wachsender Investor im Bereich Logistik-Assets, hat ihre ordentliche Hauptversammlung in Hamburg abgehalten. Die Hauptversammlung hat sämtlichen Beschlusspunkten mit einer deutlichen Mehrheit von über 99 Prozent des vertretenen Kapitals zugestimmt. Diese Zustimmungsquote wurde bei den Beschlussfassungen zur Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, der Wahl des Abschlussprüfers sowie den Vorratsbeschlüssen über Kapitalmaßnahmen für weiteres Wachstum der Gesellschaft erzielt.

Auf der Hauptversammlung gaben die Vorstandsmitglieder Jürgen Bauer und Sven Meißner einen Rückblick auf das Geschäftsjahr 2017 und berichteten über den Stand der aktuellen operativen Entwicklungen. Darüber hinaus erläuterten sie die kürzlich unterzeichnete Akquisition zum Erwerb von rund 30 Prozent der Güterwagenflotte der NACCO-Gruppe, der bislang größten Transaktion der Aves One.

Jürgen Bauer, Vorstand der Aves One AG: "Wir bedanken uns für das große Vertrauen unserer Aktionäre. Mit den gefassten Beschlüssen und dem deutlichen Ausbau unseres Güterwagenportfolios sehen wir uns für die Zukunft gut aufgestellt. Wir sind auf einem guten Weg, um unsere Wachstumsziele bereits deutlich früher zu erreichen. So gehen wir davon aus, dass der Bestandswert unserer Logistik-Assets bereits im nächsten Jahr die Milliarden-Marke übertreffen wird. Dieses Ziel hatten wir ursprünglich für das Jahr 2020 ausgegeben."

U?ber die Aves One AG: Die Aves One AG ist ein stark wachsender Investor im Bereich langlebiger Logistik-Assets mit dem Fokus auf Güterwaggons für die Schiene. Standardcontainer für die Schifffahrt, Wechselbrücken für die Straße sowie Logistikimmobilien gehören ebenfalls zum Portfolio der Aves One AG. Zu ihren Endkunden zählen staatliche Bahngesellschaften, Industrie- und Logistikunternehmen. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg ist im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN: DE000A168114; WKN: A16811).

Weitere Informationen: www.avesone.comKontakt Aves One AG Jürgen Bauer, Vorstand T +49 (40) 696 528 350 F +49 (40) 696 528 359 E ir@avesone.com

