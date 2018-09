Axonics® erhält Technology Innovation Award von Medtech Insight

Axonics Modulation Technologies, Inc., Entwickler des ersten wiederaufladbaren sakralen Neuromodulationssystems (r-SNM™) für die Behandlung von Patienten mit Harn- und Stuhlinkontinenz, gab heute bekannt, dass das rSNM-System von Axonics bei den Medtech Insight Awards 2018, die diese Woche in Philadelphia in Partnerschaft mit der MedTech Conference stattfinden, als „Best Technological Innovation, Therapeutic Device“ („beste technische Innovation, Therapiegerät“) ausgezeichnet wurde.

„Bei Axonics fühlen wir uns geehrt durch diese Auszeichnung der technischen Innovationen des r-SNM-Systems von Axonics“, sagte Raymond W. Cohen, Chief Executive Officer von Axonics. „Diese Auszeichnung ist Zeugnis der Sorgfalt und des Erfindungsreichtums, die unser Team in den letzten vier Jahren bei der Entwicklung und klinischen Validierung eines langlebigen und wiederaufladbaren Mini-SNM-Systems an den Tag gelegt hat.“

Axonics führt derzeit eine Zulassungsstudie namens ARTISAN-SNM durch. Die Studie läuft unter einer Forschungsausnahmegenehmigung für Funktionsstörungen des Harntraktes und ist daraufhin ausgelegt, die Marktzulassung in den USA durch die Food and Drug Administration (FDA) nach Abschluss der Studie und Überprüfung durch die FDA zu erlangen. Im Juni 2018 gab Axonics den Abschluss der Teilnehmerrekrutierung für die Zulassungsstudie bekannt. Das Unternehmen geht davon aus, dass alle Studienteilnehmer den primären Endpunkt nach sechs Monaten bis Ende 2018 erreichen werden.

Über Axonics Modulation Technologies, Inc.

Axonics mit Firmensitz in der kalifornischen Stadt Irvine ist ein durch Risikokapital finanziertes Unternehmen in Privatbesitz, das eine neuartige implantierbare Neuromodulationstechnologie für Patienten mit Blasen- und Darmfunktionsstörungen entwickelt hat. Das r-SNM-System von Axonics ist in Europa, Kanada und Australien für die Behandlung von Blasenhyperaktivität (Harninkontinenz, Harndrang), nicht obstruktiver Harnretention und Stuhlinkontinenz zugelassen. Das System von Axonics besteht aus einem wiederaufladbaren, implantierbaren Mini-Stimulator, der mindestens 15 Jahre lang funktionieren soll, einem für reduzierte Ladezeit ohne Erhitzung optimierten Ladesystem, einer patientenfreundlichen Fernsteuerung und einem intuitiven Programmiergerät für Ärzte, das die Elektrodenplatzierung und Programmierung erleichtert. Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmens-Website unter www.axonicsmodulation.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180927005916/de/