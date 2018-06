Azeus Convene wird in Europa als SaaS Enterprise-Lösung des Jahres ausgezeichnet

London - Am 19. April 2018 wurde Azeus Convene bei den IT Europa Awards mit dem Preis "SaaS Enterprise Solution of the Year" ausgezeichnet. IT Europa hat seine European IT & Software Excellence Awards bereits im zehnten Jahr in ...

Am 19. April 2018 wurde Azeus Convene bei den IT Europa Awards mit dem Preis "SaaS Enterprise Solution of the Year" ausgezeichnet.

IT Europa hat seine European IT & Software Excellence Awards bereits im zehnten Jahr in Folge ausgerichtet. Anerkannt werden damit Best Practices bei Kundenlösungen sowie besonders hohe Servicequalität seitens Lieferanten und Vertriebshändlern.

Azeus Convene (http://www.azeusconvene.co.uk/) ist eine digitale Meeting-Plattform und App, die bei Besprechungen auf Geschäftsführungs- und Leitungsebene verwendet wird. Convene bietet ausgezeichnete Sicherheit und ist als unkomplizierte Smartphone-App für den Geschäftsalltag konzipiert. Sie ist bei Großkunden in verschiedenen Industrien in mehr als 70 Ländern beliebt, darunter Tesco PLC und NHS Blood and Transplant.

Dank der breiten Kompatibilität des Produkts können unsere Kunden vor, während und nach Besprechungen geräteübergreifend flexibel zusammenarbeiten. In Sachen Dokumentenverschlüsselung und Ausfallsicherheit sind wir Mitbewerbern einen Schritt voraus. Beispielsweise bieten wir Optionen für Cloud- oder standortnahes Hosting und vermitteln so Kunden, bei denen vertrauliche Informationen ausgetauscht werden, ein Gefühl der Sicherheit.

Beim Design von Azeus Convene steht der Mensch im Mittelpunkt. Es erleichtert den Verwaltungsaufwand für Besprechungen und eliminiert den Zeitverlust durch profane Arbeiten, wie beispielsweise das Drucken und Neuorganisieren von Besprechungsunterlagen.

"Die Kategorie 'SaaS Enterprise Solution of the Year' ist eine der beliebtesten mit einer Vielzahl von Bewerbungen. Azeus Convene hat sich in mehreren Kategorien beteiligt. Nach Bewertung der Qualität und Zusammensetzung des Kundenstamms war klar, dass der Erfolg nicht nur auf einen Einzelfall beschränkt ist, sondern sich durch unermüdliches Engagement für die Bedürfnisse der Kunden eingestellt hat. Und genau das wollen wir mit den Awards belohnen. Die Lösungen von Azeus Convene erfüllen einige Grundanforderungen bei der Besprechungsorganisation. Sie müssen sich aber auf der Führungsebene beweisen, und das Unternehmen hat ohne Zweifel hart an der Implementierung gearbeitet und genau das Ziel getroffen." - John Garratt, Vorsitzender der Preisjury, IT Europa.

Mit Convene können unsere Kunden unnötige Ausdrucke und Papierverschwendung vermeiden und nachhaltiger arbeiten. So spart beispielsweise Tesco pro Jahr im Durchschnitt 90.000 Druckseiten allein bei Vorstandsbesprechungen. Mit Convene konnte die Geschäftsführung in vielen Fällen Initiativen für Nachhaltigkeit und gegen Papierverschwendung auf höchster Ebene lenken.

"Seit wir mit Convene arbeiten, mussten wir praktisch nie wieder das Help Desk anrufen. Die Benutzerfreundlichkeit von Convene und der komplette Verzicht auf gedruckte Besprechungsunterlagen werden gelobt. Dies war eines der Hauptargumente unserer Beschaffungsabteilung für die Umstellung."- Chris Spanias, Solution Architect bei Tesco UK.

Das Team von Azeus Convene setzt auch weiterhin auf Spitzenleistung, um digitale Besprechungen sicher und kosteneffektiv zu machen. Convene wird heute in 70 Ländern rund um den Globus von den verschiedensten Branchen und Organisationen verwendet.

Weitere Informationen finden Sie unter: azeusconvene.co.uk

