B2B Marketing Days 2018 - bereit für den nächsten Schritt?

Würzburg (pts021/18.05.2018/10:00) - Für B2B-Marketer verändern sich die Möglichkeiten rasant: Neue Entwicklungen wie Data Marketing, Künstliche Intelligenz und Influencer Marketing sind für mittelständische Unternehmen nicht immer einfach umzusetzen. Genau hier setzen die "B2B Marketing Days 2018" an - Marketingverantwortliche aus dem Mittelstand erhalten am 17. und 18. Oktober 2018 im Vogel Convention Center in Würzburg Inspirationen, Best Cases und Insights für ihren nächsten Schritt im Marketing.

Das Fachmedium "marconomy" veranstaltet die "B2B Marketing Days", die früher als "B2B Marketing Kongress" und "B2B" Markenkonferenz" bekannt waren. Thematisch deckt die Konferenz alle relevanten Bereiche im B2B Marketing ab: Von Marketingstrategie, Trends und Innovationen in der Kommunikation über die Verbindung von digitaler und Live-Kommunikation bis hin zu Data Marketing und den sich daraus ergebenden rechtlichen Fragestellungen ist alles dabei.

Die Teilnehmer der "B2B Marketing Days 2018" haben die Möglichkeit, die Veranstaltung aktiv mitzugestalten. Dazu können sie in interaktiven Formaten, wie den Themencamps, ihre eigenen Themen mitbringen und in kleiner Runde diskutieren. So bietet die Veranstaltung viel Raum für persönlichen Austausch und das Knüpfen neuer Beziehungen. Von der Konferenz profitieren neben Marketing-Angestellte auch C-Level-Kräfte, Kommunikationsmitarbeiter, Vertriebler, Brand-, Projekt- und Produktmanager.

Interessierte, die in Sachen B2B Marketing und Kommunikation up to date bleiben möchten, können sich noch bis 15. Juni 2018 den Frühbucher-Preis für beide Kongresstage der "B2B Marketing Days" sichern.

Der Fachkongress "B2B Marketing Days" findet statt am 17./18. Oktober 2018 im Vogel Convention Center in Würzburg

Die Anmeldung ist hier möglich: http://www.b2bdays.de/de/jetzt-anmelden , Akkreditierung für Journalisten bei: pressestelle@vogel.de

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.b2bdays.de

"marconomy" http://www.marconomy.de ist das Fachportal für B2B Marketing und Kommunikation.

