Baader Bank AG, DE0005088108

Presseinformation:Baader Bank und AlphaValue geben strategische Kooperation bekannt und schaffen Research-Plattform für ca. 600 europäische Aktientitel

Unterschleißheim/Paris, 21. September 2018: Baader Helvea wird exklusiver Vertriebspartner für das pan-europäische Research-Produkt von AlphaValue, dem führenden Anbieter von unabhängigem Aktienresearch mit Sitz in Paris, Frankreich.

Im Rahmen der Kooperation erweitert Baader Helvea das hauseigene Research, dessen Fokus auf der Analyse von Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) liegt, um die von AlphaValue betreuten europäischen Titel. Die gemeinsame Plattform bietet eine Coverage von ca. 600 Aktientitel und schafft damit eines der umfassendsten Research-Angebote Europas. Es richtet sich an das weltweite Netzwerk institutioneller Kunden der Baader Helvea.

Die Baader Bank wird das DACH-Produkt weiterhin unter der Marke "Baader Helvea" führen und darüber hinaus institutionellen Anlegern unter der Marke "Baader Europe - powered by AlphaValue" Zugang zu einem breit diversifizierten Angebot in Europa ermöglichen.

Das gemeinsame Angebot umfasst Titel aus 21 Ländern mit einer Marktkapitalisierung von insgesamt rund 10 Billionen Euro.

"Die gemeinsame Plattform stellt sich der Anforderung einer breiten Research-Abdeckung. Das hauseigene DACH-Produkt bleibt wesentlicher Kern unseres vertieften Ansatzes, während das "Baader Europe - powered by AlphaValue"-Produkt sowohl vom Länderschwerpunkt her als auch mit Blick auf die abgedeckten Sektoren eine logische Fortsetzung und Erweiterung unserer eigenen Aktivitäten darstellt", so Christian Bacherl, Vorstand der Baader Bank.

Mit der Ausweitung des Research-Angebots durch diese Kooperation reagieren die Baader Bank und AlphaValue auf die strukturellen Herausforderungen, die sowohl institutionellen Anlegern als auch Research-Anbietern durch die MiFID II-Richtlinie entstanden sind.

"Die Kooperation erweitert das Angebot an individuellen Research-Dienstleistungen und gibt uns die Möglichkeit, individuell auf die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer institutionellen Kunden im weltweiten Netzwerk der Baader Helvea einzugehen", kommentiert Oliver Riedel, Vorstand der Baader Bank.

Dabei profitiert AlphaValue vom internationalen Kundenzugang der Baader Bank Gruppe. "Mit der heute bekannt gegebenen Vereinbarung stärkt AlphaValue die Position des führenden unabhängigen Anbieters europäischen Aktienresearchs. Die Vertriebskraft der Baader Helvea eröffnet AlphaValue einen deutlich breiteren Zugang zu institutionellen Anlegern sowohl in Europa als auch auf internationaler Ebene", so Pierre-Yves Gauthier, Gründer und Head of Research von AlphaValue.

Für weitere Informationen und Medienanfragen: Baader Bank AG AlphaValue SA Weihenstephaner Straße 4 48 Boulevard des Batignolles 85716 Unterschleißheim, Deutschland 75017 Paris, France

Katharina Ariane Beyersdorfer Maxime Mathon Senior Manager Head of Communication Head of Group Communication

T +49 89 5150 1016 T +33 (0)1 70 61 10 52 M +49 172 6659 389 M +33 (0)6 81 57 49 16katharina.beyersdorfer@baaderbank.de m.mathon@alphavalue.euhttp://www.baaderbank.de http://www.alphavalue.com

Über die Baader Bank AG: Die Baader Bank ist die Bank zum Kapitalmarkt. Sie ermöglicht ihren Kunden den Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten und das Investieren in Finanzprodukte auf effektive, effiziente und sichere Weise. Durch das Nutzen neuester Entwicklungen der Bankenbranche generiert sie für ihre Kunden einen Mehrwert - bei Produkten, in den Prozessen, in der Technik. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und 450 Mitarbeitern ist sie in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets, Multi Asset Brokerage, Asset Management Services, Banking Services und Research aktiv.

Das Baader Helvea Equity Research umfasst ein Team von über 20 erfahrenen und ausgezeichneten Analysten, die insgesamt über 200 Unternehmen analysieren und bewerten.

Weitere Informationen finden Sie auch online: Unternehmenswebseite: www.baaderbank.de, Twitter: https://twitter.com/Baader_Bank, Linkedin: https://www.linkedin.com/company/98924/, Xing: https://www.xing.com/companies/baaderbankag?sc_o=da980_e Kununu: https://www.kununu.com/de/baader-bank1 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCDJ7PGKWwtafrPSFDI3nmsQ

Über AlphaValue: AlphaValue wurde 2007 gegründet und ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von europäischem Aktien- und Credit-Research. AlphaValue bietet vielfach ausgezeichnetes Research (Extel, Starmine) mit lokalen Teams von 30 erfahrenen Analysten mit breiter Sektorabdeckung.

Weitere Informationen finden Sie auch online: Unternehmenswebseite: www.alphavalue.com Twitter: https://twitter.com/AlphaValue Linkedin: https://www.linkedin.com/company/1039594

21.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Baader Bank AG Weihenstephaner Str. 4 85716 Unterschleißheim

Deutschland Telefon: +49 89 5150 1016 Fax: +49 89 5150 1111 E-Mail: communications@baaderbank.de Internet: www.baaderbank.de ISIN: DE0005088108 WKN: 508810 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service

725845 21.09.2018