27.02.2019 - 12:24 Uhr Baby stirbt in Marburg an schweren Verletzungen - 17-jähriger Partner der Mutter in Haft

In Marburg ist ein wenige Wochen altes Baby an massiven inneren und äußeren Verletzungen gestorben. Die Kriminalpolizei hat den 17-jährigen Lebensgefährten der Kindsmutter festgenommen.