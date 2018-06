01.06.2018 - 18:09 Uhr „Bachelor in Paradise“: Liebes-Schwindel!: OK! deckt auf: Das falsche Spiel von Evelyn Burdecki, Sebastian Fobe und Co.

Von wegen Romantik ohne Ende! Statt um große Gefühle geht es vielen Kandidaten in der RTL-Datingshow „Bachelor in Paradise“ wohl eher um Ruhm ... Den vollständigen Artikel auf ok-magazin.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick