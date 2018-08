Backstageplay gibt Lizenzvereinbarung mit Young Boss Entertainment und baldige Eröffnung eines ?Social Gamesroom? für Reggaeton-Star Jory Boy bekannt VANCOUVER, British Columbia ? 14. August 2018 - Backstageplay Inc. (TSXV: BP) (das

VANCOUVER, British Columbia ? 14. August 2018 - Backstageplay Inc. (TSXV: BP) (das ?Unternehmen?) hat bekannt gegeben, dass mit der in Los Angeles ansässigen Künstler-Management-Firma Young Boss Entertainment eine kommerzielle Lizenzvereinbarung unterzeichnet wurde. Die Firma wird auf Backstageplays Social-Gaming-Plattform einen eigenen markenrechtlich geschützten ?Social Gamesroom? einrichten, der vom puerto-ricanischen Reggaeton-Star Jory Boy inspiriert wurde (Joryboy.backstageplay.com). Der von Jory Boy inspirierte Gamesroom wird im September eröffnet und vom Künstler selbst den ganzen Herbst und Winter 2018 hindurch sowie während der Promotion-Tour für Jory Boys jüngstes Album Otra Liga 2 in den sozialen Medien beworben.

?Wie wir bereits in unserem Sandbox-Artikel im Juni angekündigt haben, ist die Einführung unseres von Backstageplay eingerichteten Gamesroom bereits seit einigen Monaten geplant?, meint Jeremy Da, Marketingleiter bei Cinq Music. ?Das Gaming ist ein toller Motor für die aktive Beteiligung der Fans. Aus unserer Sicht ist das die Zukunft. Dieses Instrument wird sich für Künstler, die mit ihren Fans auch während der 'Stehzeiten' in Kontakt bleiben wollen, als sehr nützlich erweisen. Wir sind begeistert, unser neues Album und Jory Boys Erfahrungen und Aktivitäten über die Social-Gaming-Plattform von Backstageplay zu promoten.?

Fernando Luis Sierra Benitez (in der Branche als Jory Boy bekannt) wurde in Puerto Rico geboren und migrierte im Alter von 10 Jahren in die Vereinigten Staaten. 2013, im ersten Jahr seine Solokarriere, war Jory Boy Teil der Produktion ?The Formula? von Pina Records, wo er den Song ?More? komponierte. Dieses Lied katapultierte ihn als Solosänger in die internationalen Charts. Der Song wurde von Zion und Ken featuring Jory (La Formula) veröffentlicht. In den Jahren 2013 und 2014 folgten Jory Boys Solo-Hits ?Romeo y Julieta? und ?Noches de Fantasía?. 2015 unterzeichnete der Künstler einen Vertrag mit Young Boss Entertainment und dem Label ?La Isla del Entretenimiento?.

?Wir sind glücklich über den Abschluss dieser Vereinbarung mit Young Boss Entertainment. Jory Boy ist damit der erste Künstler, den wir für unsere Social-Gaming-Plattform unter Vertrag nehmen?, freut sich Scott White, CEO von Backstageplay. ?Jory Boy bereichert die Backstageplay-Plattform und unseren Social-Gaming-Bereich mit einem neuen Musikgenre und einem neuen internationalen Publikum. Eine perfekte Ergänzung zu einigen der von uns neu entwickelten Gaming-Inhalte, wie wir meinen. Wir arbeiten laufend an der Entwicklung neuer Möglichkeiten, um die aktive Einbindung und Interaktion mit den Fans weiter verbessern. In diesem Sinne freuen wir uns schon auf die Zusammenarbeit mit Chris Ruiz von Young Boss und auch mit Jory Boy selbst.?

Jory Boy hat auf Instagram mehr als eine Million Follower. Dort wird er sein neues Album Otra Liga 2 und seinen Gamesroom mit Backstageplay gezielt bewerben.

Besuchen Sie auch die Webseite unseres Unternehmens auf www.backstageplay.com sowie unsere Kunden-Webseiten auf www.daughtry.backstageplay.com und www.jamesmaslow.backstageplay.com.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Scott White, CEO

+1 (416) 704-6611

swhite@backstageplay.com

Mike Latimer, Investor Relations

+1 (416) 587-8499

mlatimer@backstageplay.com

