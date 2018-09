Backstageplay meldet Lizenzabkommen mit Alternative-Band DIRTY HEADS Vancouver (British Columbia), 10. September 2018. Backstageplay Inc. (TSX-V: BP, FRA: DOZB, OTC: PRYNF) (das ?Unternehmen?) gibt bekannt, dass es ein kommerzielles

Vancouver (British Columbia), 10. September 2018. Backstageplay Inc. (TSX-V: BP, FRA: DOZB, OTC: PRYNF) (das ?Unternehmen?) gibt bekannt, dass es ein kommerzielles Lizenzabkommen mit der Alternative-Rock-Band DIRTY HEADS aus Orange County (Kalifornien) finalisiert hat, dem zufolge das Unternehmen auf seiner sozialen Spieleplattform unter DirtyHeads.backstageplay.com einen von DIRTY HEADS inspirierten und markengeschützten sozialen Spielebereich entwickeln und einführen wird. Der von DIRTY HEADS inspirierte Spielebereich wird im Herbst 2018 gestartet und von der Band im Rahmen des sechsten Studioalbums von DIRTY HEADS, Swim Team, in sozialen Medien promotet werden.

Das Quintett aus Orange County (Kalifornien) ? Jared ?Dirty J? Watson (Gesang), Dustin ?Duddy B? Bushnell (Gesang, Gitarre), Jon Olazabal (Percussion), Matt Ochoa (Schlagzeug) und David Foral (Bass) ? bewegt sich zwischen Alternative, Hip-Hop, Reggae und Rock und legt dabei dieselbe Leidenschaft an den Tag, für die sie seit ihren Anfängen bekannt sind.

Die Singleauskopplung Lay Me Down wurde von der RIAA mit einer goldenen Schallplatte ausgezeichnet und stand in den Billboard Alternative Charts elf Wochen lang auf Platz 1 ? ein Rekord in diesem Jahr. 2014 stieg Sound of Change auf Platz 8 der Billboard Top 200 ein und wurde unter anderem von Esquire umjubelt, während My Sweet Summer an die Spitze von Alternative Radio stürmte. Im Jahr 2016 erreichte der nach der Band benannte Titel Dirty Heads die Top 15 der Top 200, während That?s All I Need bis dato über 10,5 Millionen Spotify-Streams verzeichnete ? Tendenz steigend. Sie sind außerdem einer der weltweit engagiertesten und spektakulärsten Live-Acts und füllen landesweit Konzerthallen. Maroon 5 nahm zuletzt den Song Visions auf und veröffentlichte ihn auf der Deluxe-Edition des Albums Red Pill Blues, wobei Jared ?Dirty J? Watson und Dustin ?Duddy B? Bushnell Visions gemeinsam mit Adam Levine von Maroon 5 und dem MC/Produzenten Blueprint geschrieben haben.

?Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit DIRTY HEADS, um auf unserer Plattform eine Vielzahl an sozialen Spielen mit coolen und relevanten Themen zu entwickeln, um ihre Verbindungen und die Fanbeteiligung auf dem Alternative- und Hip-Hop-Musikmarkt zu erweitern?, sagte Scott White, CEO von Backstageplay.

DIRTY HEADS hat über 224.000 Follower auf Instagram, über 510.000 Freunde auf Facebook, über 70.000 Follower auf Twitter und über 134.000 Abonnenten auf YouTube, wo sie die Promotion ihres aktuellen Albums Swim Team, ihrer Tournee sowie ihres Spielebereichs mit Backstageplay überwiegend abwickeln werden.

