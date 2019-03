Baden-Württemberg: Zwei Tote nach Motorradunfall

Im baden-württembergischen Wertheim bei Würzburg sind am Dienstagnachmittag ein 26-jähriger Motorradfahrer und seine 21-jährige Mitfahrerin bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 26-Jährige gegen 16:30 Uhr mit seinem Motorrad durch eine lang gezogene Linkskurve, als er aus unbekannten Gründen in Höhe der Wertheimer Ortschaft Dietenhan von der Fahrbahn abkam, teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Anschließend raste der 26-Jährige in den dortigen Wald.

Der Motorradfahrer und seine 21-jährige alte Mitfahrerin verstarben noch an der Unfallstelle, so die Beamten weiter. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass kein Zweiter an dem Unfall beteiligt war. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße voll gesperrt, so die Polizei.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH