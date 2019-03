Badische Zeitung: Absurdes Brexit-Drama: Irgendwann isch over / Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg - Konkret absehbar geworden ist ein Rückschlag für die europäische Integration, wie es ihn seit Bestehen der EU nicht gab. ... Nur eines ist klar: Ginge das Gezerre auf der Insel noch länger so weiter, wäre die Misere auch nicht ...

Freiburg - Konkret absehbar geworden ist ein Rückschlag für die europäische Integration, wie es ihn seit Bestehen der EU nicht gab. ... Nur eines ist klar: Ginge das Gezerre auf der Insel noch länger so weiter, wäre die Misere auch nicht geringer. Für die EU gilt deshalb: Lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Den Briten erneut entgegenzukommen, trüge nur zur Totalblockade in Westminster bei. Entweder die Nein-Nein-Nein-Sager dort ringen sich nächste Woche zu einem echten Alternativmodell durch - also einem zweiten Referendum oder einem Ausstiegsmodell mit Verbleib in der Zollunion -, oder die EU sollte ihre Energie nicht länger in sinnlosen Gesprächsrunden verschwenden. Wie sagte Wolfgang Schäuble einmal? Irgendwann "isch over". http://mehr.bz/khs76s

