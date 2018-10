Badische Zeitung: Die AfD und die Schule: Diskussion muss sein / Kommentar von Thomas Steiner

Freiburg - Zum Erlernen von Demokratie gehört es dabei auch, dass die Lehrkräfte nicht so tun müssen, als hätten sie keine eigene Meinung. Was wären das auch für Vorbilder? Die AfD aber stellt die Lehrerschaft unter Verdacht, wenn sie eigens anbietet, ...

Freiburg - Zum Erlernen von Demokratie gehört es dabei auch, dass die Lehrkräfte nicht so tun müssen, als hätten sie keine eigene Meinung. Was wären das auch für Vorbilder? Die AfD aber stellt die Lehrerschaft unter Verdacht, wenn sie eigens anbietet, vermeintliche Indoktrination durch Lehrkräfte weiterzumelden. Damit dokumentiert sie ein Misstrauen in die Schulkultur. Und sie maßt sich eine Rolle an, die einer politischen Partei nicht zukommt, sondern den Schulbehörden und Eltern. Allerdings kann ihr Vorgehen auch Ausgangspunkt für neue fruchtbare Diskussionen. http://mehr.bz/khs234k

