Badische Zeitung: Die Lage am Arbeitsmarkt: Was heißt da prekäre Jobs? / Kommentar von Ronny Gert Bürckholdt

Freiburg - Wie passt das zusammen? Laut Selbstauskunft sind 89 Prozent der hiesigen Arbeitnehmer zufrieden mit den Bedingungen im Job. Gleichzeitig steckten vier Millionen Erwerbstätige "ohne Perspektive" in prekärer Beschäftigung fest, sagt die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung. Es spricht einiges dafür, dass diese Forscher an der Lebenswirklichkeit zumindest zahlreicher Menschen vorbeidefinieren, was prekär ist. http://mehr.bz/khs222g

