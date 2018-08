Badische Zeitung: Niedrigzinsen und die Folgen: Nicht zu laut klagen / Kommentar von Rolf Obertreis

Freiburg - Bundesbankpräsident Jens Weidmann zeigt Verständnis für den Unmut vieler Sparer. Denen dürfte das kaum ein Trost sein. Ihr Geld, das sie Banken anvertraut haben, das sie in Fonds, Anleihen und Aktien gesteckt haben, vermehrt sich nicht etwa, sondern ...

Freiburg - Bundesbankpräsident Jens Weidmann zeigt Verständnis für den Unmut vieler Sparer. Denen dürfte das kaum ein Trost sein. Ihr Geld, das sie Banken anvertraut haben, das sie in Fonds, Anleihen und Aktien gesteckt haben, vermehrt sich nicht etwa, sondern verliert an Wert. Mickrige Zinsen und steigende Lebenshaltungskosten sind der Grund. So schnell wird sich daran wenig ändern. Aber jeder Sparer und Anleger sollte wissen: Es gibt kein Recht auf steigende Renditen und an der Börse zeigen die Kurse nicht immer nur noch oben. So gesehen sind negative Realrenditen ärgerlich, aber nur eine Momentaufnahme. http://mehr.bz/khs192e

