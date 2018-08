Badische Zeitung: US-Präsident in Nöten?: Trump kann cool bleiben / Von Thomas Fricker

Freiburg - Seine Anhänger werten im Gegenteil jede Kritik an ihrem Idol als Beleg dafür, dass eine fiese Verschwörung in Gang sei. Dies gilt selbst dann noch, wenn sein früherer Vertrauensanwalt vor Gericht unter Eid Gesetzesbrüche einräumt, für die Trump mutmaßlich ...

Freiburg - Seine Anhänger werten im Gegenteil jede Kritik an ihrem Idol als Beleg dafür, dass eine fiese Verschwörung in Gang sei. Dies gilt selbst dann noch, wenn sein früherer Vertrauensanwalt vor Gericht unter Eid Gesetzesbrüche einräumt, für die Trump mutmaßlich direkte Verantwortung trägt. Die US-Demokraten sind deshalb zu dem Schluss gekommen, dass der Ruf nach einem Amtsenthebungsverfahren für sie riskant wäre. ..... Ohnehin ist die Einleitung eines solchen Verfahrens von der Mehrheit im Repräsentantenhaus abhängig. Bisher fehlt diese den Demokraten. Und am Ende müsste der Senat mit Zwei-Drittel-Mehrheit für Trumps Ablösung stimmen. Der Mann könnte cool bleiben - wenn er denn wüsste, was das ist. http://mehr.bz/khs195g

