Bahnbrechende HUAWEI P30-Serie setzt neue Maßstäbe für Smartphone-Kameras

Bei einer exklusiven Produktvorstellung im Paris Convention Center hat die Huawei Consumer Business Group (BG) heute das HUAWEI P30 und das HUAWEI P30 Pro präsentiert. Die HUAWEI P30-Serie baut in Design und Fotografie auf der DNA der HUAWEI P-Serie auf und ist die technologisch anspruchsvollste Smartphone-Kamera des Unternehmens. Die Geräte verfügen über den innovativen HUAWEI SuperSpectrum-Sensor, ein optisches SuperZoom-Objektiv, eine neue HUAWEI Time-of-Flight-Kamera (ToF) sowie eine verbesserte optische und AI-basierte Bildstabilisierungstechnologie. Mithilfe dieser revolutionären Technologien erfassen die HUAWEI P30 und HUAWEI P30 Pro in jeder Situation unglaubliche Fotos und Videos.

HUAWEI P30 Series (Photo: Business Wire)

Richard Yu, CEO bei Huawei Consumer BG, erklärt: „Die HUAWEI P30-Serie bedeutet nach Jahrzehnten der Entwicklung der Digitalkameras einen entscheidenden Durchbruch. Sie wird die Regeln neu definieren und die Wahrnehmung der mobilen Fotografie grundlegend verändern. Innovationen wie der HUAWEI SuperSpectrum Sensor und das SuperZoom-Objektiv ermöglichen es uns, einen längst überfälligen Entwicklungsschritt zu vollziehen und die Grenzen der Fotografie und der Videografie zu erweitern. Die HUAWEI P30-Serie wird die Richtung der nächsten Generation von Smartphones vorgeben, indem sie Menschen in die Lage versetzt, die wahre Schönheit der Welt um sie herum mit einem Gerät festzuhalten, das in ihre Hand passt.“

Neuerfindung der Fotografie für beeindruckende Bilder von professioneller Qualität

Das HUAWEI P30 Pro, das beim DxOMark-Score eine Rekordmarke von 112 in der Gesamtbewertung setzt, ist mit einem neuen Leica Quad Camera System ausgestattet, das eine 40-MP-Hauptkamera mit dem HUAWEI SuperSpectrum Sensor, eine 20-MP-Ultraweitwinkel-Kamera, eine 8-MP-Telephoto-Kamera, die HUAWEI ToF Camera sowie eine 32-MP-Frontkamera für Selfies von einzigartiger Bildqualität beinhaltet.

Der 1/1,7-Zoll-HUAWEI-SuperSpectrum-Sensor fängt das Licht auf eine völlig neue Art ein. Der RYYB HUAWEI SuperSpectrum Sensor unterscheidet sich vom herkömmlichen RGGB-Bayer-Filter, indem grüne Pixel durch gelbe Pixel ersetzt wurden. Dies resultiert in einem überragenden maximalen ISO-Wert von 409.600 beim HUAWEI P30 Pro und 204.800 beim HUAWEI P30. Dieser fundamentale Entwicklungsschritt in der Sensortechnologie ermöglicht in Kombination mit HUAWEI AIS, OIS und der Blende f/1.6 des HUAWEI P30 Pro außergewöhnliche Foto- und Videodateien in einem breiten Spektrum von Situationen und Lichtverhältnissen – einschließlich extremer Lichtbedingungen – und liefert Bilder mit verbesserter Detailgenauigkeit, Farbwiedergabe und Klarheit.

Durch ein neues Periskop-Design unterstützt das SuperZoom-Objektiv eine 5-fache optische Vergrößerung, einen 10-fachen Hybridzoom und einen 50-fachen digitalen Zoom. Ein Prismenelement in der Telephoto-Kamera beugt das Licht in einem Winkel von 90 Grad, um die Brennweite zu maximieren und gleichzeitig die Kamerahöhe zu minimieren, ohne das Gerätedesign zu beeinträchtigen.

Einzigartig am HUAWEI P30 Pro ist eine HUAWEI ToF-Kamera, die Tiefeninformationen erfasst und eine genaue Bildsegmentierung ermöglicht. Durch die exakte Abstandsmessung können mehrere Bokeh-Stufen simuliert werden. Die Super-Portrait-Funktion erfasst selbst kleinste Details wie einzelne Haarsträhnen. Es kombiniert Tiefeninformationen mit proprietären Algorithmen, um herausragende Bilder mit defokussierten Hintergründen zu erzeugen und das Bildmotiv in jedem Szenario hervorzuheben.

Neudefinition der Smartphone-Videografie

Der HUAWEI SuperSpectrum Sensor ermöglicht spektakuläre Aufnahmen bei schwachem Licht, sodass Nachtszenen hell und detailreich erscheinen. HUAWEI AIS und OIS unterstützen die Stabilisierung aller Videocapture-Einstellungen, was eine perfekte, gleichmäßige Aufzeichnung erlaubt. Darüber hinaus liefert das SuperZoom-Objektiv scharfe Nahaufnahmen. Mit dem AI Video Editor können Benutzer Musikuntermalung und Spezialeffekte zu ihren Videos hinzufügen und so die HUAWEI P30-Serie als mobiles Produktionsstudio einsetzen.

Atemberaubendes Design-Erbe

Das Design der HUAWEI P30-Serie, das auf einem nano-optischen Farbfinish basiert, ist von der reichen Farbpalette und der einzigartigen Schönheit von Salzwüsten inspiriert. Das HUAWEI P30 Pro mit 6,47-Zoll- und das HUAWEI P30 mit 6,1-Zoll-Display sind in den Varianten Breathing Crystal, Amber Sunrise, Aurora, Pearl White und Black erhältlich. Das FHD+-Dewdrop-Display (2340x1080) verfügt über eine feinen Rand und bietet so einen maximalen Anzeigebereich. Ein in der Frontblende integrierter In-Screen-Fingerprint-Sensor ermöglicht eine schnelle und sichere Identitätsauthentifizierung. Das HUAWEI P30 Pro verfügt zudem über die HUAWEI Acoustic Display-Technologie, die es ihm ermöglicht, qualitativ hochwertige Audiodaten über ein tonabgebendes Display zu reproduzieren.

Ultimative Innovation

Das HUAWEI P30 und das HUAWEI P30 Pro bieten branchenführende Funktionen, die sich durch Leistung, Leistung und Effizienz auszeichnen:

Die HUAWEI P30-Serie ist mit dem 7-nm-Prozessor Kirin 980 ausgestattet, der ultimative Leistung, erstklassige Effizienz und schnellere Bilderkennung mithilfe seiner Dual-NPU-AI-Prozessorleistung bietet. Die HUAWEI P30-Serie verfügt über ein erweiterbares schreibgeschütztes Dateisystem, das die gefühlte Schnelligkeit des Systems verbessert. Das aktuelle EMUI 9.1 unterstützt auch HUAWEI Share OneHop für nahtlosen Dateiaustausch zwischen Huawei-Smartphones und Huawei-Laptops. Der 4200-mAh-Akku (typischer Wert) und das 40-Watt-Ladegerät HUAWEI SuperCharge des HUAWEI P30 Pro lädt das Gerät in nur 30 Minuten von null auf 70 Prozent auf – ausreichend für mehr als einen Tag intensive Nutzung. Das HUAWEI P30 Pro ist mit der HUAWEI SuperCool-Technologie ausgestattet, um die thermische Leistung zu optimieren und das Smartphone auch bei starker Beanspruchung kühl zu halten. Die HUAWEI P30-Serie stellt eine Reihe zukunftsweisender Funktionen für die drahtlose Kommunikation bereit, die Dual-SIM- und Dual-VoLTE-Konnektivität unterstützen1.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Modelle HUAWEI P30 und HUAWEI P30 Pro starten bei 799 EUR bzw. 999 EUR und sind ab sofort weltweit erhältlich.

Über Huawei Consumer BG

Die Produkte und Services von Huawei sind in über 170 Ländern verfügbar und werden von einem Drittel der Weltbevölkerung genutzt. Fünfzehn F&E-Zentren operieren in den USA, Deutschland, Schweden, Russland, Indien und China. Huawei Consumer BG, eine der drei Geschäftseinheiten von Huawei, ist unter anderem für Smartphones, PCs und Tablets, Wearables und Cloud-Services zuständig. Das globale Netzwerk von Huawei basiert auf nahezu 30 Jahren Erfahrung in der Telekomindustrie und zielt darauf ab, Verbrauchern überall auf der Welt Zugang zu den neusten technologischen Fortschritten zu verschaffen.

1 Einige Funktionsmerkmale können je nach regionaler Verfügbarkeit variieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

