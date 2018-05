BAMF begrüßt Seehofers Entscheidung zur Außenstelle Bremen

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat die Entscheidung von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) begrüßt, wonach die Bremer Außenstelle bis auf Weiteres keine Asylentscheidungen mehr treffen darf.

"Wir werden die Zeit, in der im Ankunftszentrum Bremen keine Asylentscheidungen mehr getroffen werden, nutzen, um das Vertrauen in die Qualität der Asylverfahren und die Integrität des Ankunftszentrums Bremen wiederherzustellen", sagte ein Sprecher des BAMF den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagsausgaben). In Bremen sollen zwischen 2013 und 2016 Mitarbeiter mindestens 1.200 Menschen ohne ausreichende Grundlage Asyl gewährt haben.

Gegen die damalige Bremer BAMF-Chefin und weitere Verdächtige ermittelt die Staatsanwaltschaft.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH