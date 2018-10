Bankers berichtet über Stichproben mit hochgradigem Kupfer und Silber im Projekt Kamanjab in Namibia

BANC NR October 2018 Namibia Grabs FinalBankers berichtet über Stichproben mit hochgradigem Kupfer und Silber im Projekt Kamanjab in Namibia Vancouver, British Columbia - (4. Oktober 2018) ? Bankers Cobalt Corp. (TSXV: BANC) FWB: BC2;

Vancouver, British Columbia - (4. Oktober 2018) ? Bankers Cobalt Corp. (TSXV: BANC) FWB: BC2; OTCQB: NDENF) (das ?Unternehmen? oder ?Bankers?) freut sich bekannt zu geben, dass in Stichproben aus dem Projekt Kamanjab in der Republik Namibia eine hochgradige Kupfer- und Silbermineralisierung entdeckt wurde. Die Unterzeichnung einer Optionsvereinbarung zum Erwerb von 70 % der Besitzanteile am Projekt Kamanjab wurde in einer Pressemeldung vom 26. Juli 2018 angekündigt.

Wichtigste Fakten:

- 5,5 % Kupfer und 3 g/t Silber

- 24,60 % Kupfer und 98 g/t Silber

- 16,60 % Kupfer und 239 g/t Silber

Grant Dempsey, President und COO von Bankers, erklärt: ?Wir sind von den hochgradigen Ergebnissen dieser ersten Bewertung des Projekts Kamanjab begeistert. In weiten Teilen des Projektgeländes findet sich an der Oberfläche eine sichtbare Kupfermineralisierung. Die beträchtliche Größe des Konzessionsgebiets - 135 km² - bietet dem Projekt die nötige Fläche für ein enormes Entdeckungspotenzial. Die Mineralisierung im Projekt Kamanjab ist vom Typ einer supergenen hochgradigen Kupferoxidmineralisierung, die sich an der Oberfläche befindet und auf entsprechendes Potenzial für eine hochgradige Oxid- oder Sulfidmineralisierung in der Tiefe schließen lässt. Die Mächtigkeiten und die Ausdehnung in Streichrichtung werden im Rahmen der für 2018 geplanten obertägigen Arbeiten genauer definiert. Namibia ist ein politisch stabiles Land mit einer hervorragenden Infrastruktur für den Bergbau; das Projekt Kamanjab befindet sich in einer semiariden Region Namibias und ist ganzjährig für Explorations- und Erschließungsarbeiten zugänglich. Das Hauptaugenmerk von Bankers liegt weiterhin auf seinem Projektportfolio in der Demokratischen Republik Kongo (DRC).?

Tabelle 1: Stichproben aus dem Projekt Kamanjab (für beiliegende Lagepläne und Fotos hier klicken)

Probenbe-zeichnung UTM Nord UTM Ost Beschreibung Gruppe Silber g/t Kupfer % 21061 7847856 422840 Hämatit C 0 g/t 0% 21062 7846997 413715 Dolomit A 2 g/t 2,1% 21063 7846998 413716 Dolomit A 3 g/t 1,2% 21064 7846985 413776 Dolomit A 4 g/t 1,4% 21065 7846986 413777 Dolomit A 3 g/t 5,5% 21066 7842569 421304 Quarzit B 98 g/t 24,6% 21067 7842570 421305 Quarzit B 239 g/t 16,6%

Stichproben sind naturgemäß selektiv und lassen nicht unbedingt auf eine Mineralisierung im Konzessionsgebiet schließen.

Über das Projekt Kamanjab in Namibia

Das Projekt Kamanjab ist ein 135 km2 großes Konzessionsgebiet, für das eine ?Exclusive Prospecting License? (Exklusivrecht für die Durchführung von Prospektionen) gewährt wurde. Es befindet sich rund 500 km nördlich von Windhoek, der Hauptstadt Namibias, und ist 90 km von der Stadt Kamanjab entfernt. Das Projekt bietet gute Chancen für die Auffindung von Kupfer, Silber und Basismetallen. Während einer Standortbegehung Anfang August 2018 wurden insgesamt 7 Stichproben gewonnen und an das Labor von ALS Laboratories in Johannesburg (Südafrika) zur Mehrelementanalyse nach dem ICPMS-Verfahren übergeben.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich in der Dolomitsequenz bei Kamanjab möglicherweise eine große, hochgradige supergene Kupferzone befindet. Die in den Proben enthaltene Malachit-Chrysokoll-Mineralisierung variiert in Intensität, die sichtbare Kupfermineralisierung in Zone A ist jedoch rund 40 m mächtig. Die Dolomitsequenz, in welche die Kupfer-Mineralisierung eingebettet ist, wird zur Zone B hin immer breiter und erreicht eine Streichlänge von ca. 7 km; die Chancen auf eine Kupfer- und Silbermineralisierung stehen daher besonders gut. Um die potenziellen Mächtigkeiten und Streichlängen zu bestimmen sind 2018 noch weitere Arbeiten geplant.

Qualifizierter Sachverständiger (?Qualified Person? nach Vorschrift National Instrument 43-101 bzw. ?Competent Person? nach dem JORC-Code)

Die geologischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Adam Anderson, einem Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (?AIG?), einer kompetenten Person (Competent Person) gemäß dem JORC Code (Ausgabe 2012) und einer anerkannten professionellen Organisation gemäß den Notierungsbestimmungen der Australian Securities Exchange, geprüft. Herr Anderson ist auch die qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, die den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

Herr Anderson ist der Exploration Manager von Bankers. Er verfügt über ausreichende Erfahrung, die für diese Art von Mineralisierung und Lagerstätte sowie für seine Tätigkeiten erforderlich ist, um als kompetente Person gemäß dem JORC Code sowie gemäß National Instrument 43-101 definiert werden zu können.

Über Bankers

Bankers ist ein Rohstoffunternehmen, das sein Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Kobalt- und Kupferlagerstätten in der DRK nach höchsten kanadischen Standards legt. Bankers hat eine Option auf eine 135 km² große Lizenz in Namibia erworben, welche Potenzial für Kupfer, Kobalt und andere Metalle birgt. Infolge der vermehrten Produktion von Batterien für Elektrofahrzeuge (EV) wird die Nachfrage nach Kobalt vermutlich über viele Jahre hinweg deutlich höher ausfallen als das Angebot. Laut einem aktuellen Bericht von Transparency Market Research dürfte der weltweite Umsatz aus dem Verkauf von Lithiumionen-Batterien bis zum Jahr 2024 auf rund 70 Milliarden US-Dollar ansteigen; ab dem Jahr 2016 entspricht das, über den gesamten Zeitraum gerechnet, einer Zuwachsrate von 11,6 %. Bankers verfügt über die Rechte an 26 separaten Mineralkonzessionen in strategischer Lage im südlichen Kupfergürtel der DRK; die eine Gesamtfläche von mehr als 391 km² haben. Bankers hat die Absicht, Anteile an weiteren Konzessionsgebieten zu erwerben oder Konzessionsgebiete im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit aufzugeben. Alle Konzessionen wurden entweder neu gewährt oder über renommierte Partner in der DRK erworben und verfügen über einwandfreie Rechtstitel ohne Regierungsbeteiligung; damit ist Bankers eines der wenigen und vielleicht sogar das einzige börsennotierte Junior-Bergbauunternehmen in der DRK mit 26 Konzessionen, die unmittelbar erkundet und erschlossen werden können. Bankers verfügt über ein erfahrenes Team aus Mitarbeitern, das im südlichen Kupfergürtel der Demokratischen Republik Kongo (DRC) aktiv ist. Bankers sieht sich als Junior-Bergbauunternehmen, dessen Augenmerk auf die Exploration von Kobalt und Kupfer im Kongo gerichtet ist, in einer Vorreiterrolle.

