Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG: Bankhaus Scheich startet erfolgreich in das Kapitalmarktgeschäft und eröffnet Filiale in München

Seit dem Ausbau des Kapitalmarktgeschäftes im Frühjahr diesen Jahres hat die Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG erfolgreich bereits acht Transaktionen begleitet. Hierzu zählen Anleiheemissionen sowie Aktientransaktionen beispielsweise im Rahmen eines italienischen IPO. Dies unterstreicht den Anspruch der Bank, für die pan-europäische Kundenbasis internationale Transaktionen maßgeschneidert durchzuführen. Zudem hat das Bankhaus Scheich zum 1. Oktober 2018 eine Filiale in München eröffnet, in der sowohl die Abteilung Capital Markets als auch das Sales Trading angesiedelt ist. Der Fokus der Aktivitäten des Kapitalmarktteams liegt in der Durchführung von Kapitalmaßnahmen für europäische börsennotierte Unternehmen, sowohl im Eigen- wie im Fremdkapitalbereich. Der Bereich Sales Trading betreut Institutionelle Kunden im Primär- und Sekundärmarkt. Die Räumlichkeiten befinden sich in zentralster Lage der Münchener Innenstadt in der Neuhauser Strasse. Dies ist der erste Standort der Bank neben der Zentrale am Börsenplatz in Frankfurt. Ferner hat das Bankhaus Scheich mit Herrn David Saponjyan einen weiteren Schritt zum Ausbau der internationalen Sales Trading-Aktivitäten für Institutionelle Kunden und Family Offices getätigt. David Saponjyan wird aus der Zentrale in Frankfurt heraus agieren und verfügt über ein Netzwerk von zahlreichen, namhaften Institutionellen Anlegern und Banken, insbesondere im osteuropäischen Raum sowie im Nahen Osten. Kontakt: Boris Ziganke Vorstand Tel. + 49 (69) 3487 966 - 0 E-Mail: b.ziganke@bankhaus-scheich.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG Schlagwort(e): Finanzen

