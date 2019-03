Barbara Meier plant Öko-Hochzeit in Venedig

Hamburg - Top-Model Barbara Meier, 32, will bei ihrem Ja-Wort mit dem Wiener Unternehmer Klemens Hallmann, 43, Romantik und Umweltschutz verbinden. "Ich habe alle Strohhalme für Cocktails verbannt. Plastik soll es auf meiner Hochzeit nicht geben", sagt sie im ...

Hamburg - Top-Model Barbara Meier, 32, will bei ihrem Ja-Wort mit dem Wiener Unternehmer Klemens Hallmann, 43, Romantik und Umweltschutz verbinden. "Ich habe alle Strohhalme für Cocktails verbannt. Plastik soll es auf meiner Hochzeit nicht geben", sagt sie im GALA-Interview (Heft 12/2019, ab morgen im Handel). Auch zu den Kleidern der Brautjungfern hat sie genaue Vorstellungen. "Ich möchte, dass sie nachhaltig ökologisch produziert werden. Bei der Stoffwahl meines Brautkleides wird mir das leider nicht gelingen, da es noch keinen Markt dafür gibt."

Weil sie als Model schon viele Brautkleider getragen habe, so Meier, ist die Suche nach dem eigenen Outfit für sie eine Herausforderung. "Ich lasse mein Brautkleid nach meinen Vorstellungen von einem Designer für mich anfertigen. Das macht mich doch sehr nervös. Was ich verraten kann: Es wird weiß." Nach rund fünf Jahren Beziehung wollen Barbara Meier und Klemens Hallmann in diesem Sommer in Venedig heiraten.

Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.

