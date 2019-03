Bartek Ingredients weitet Führungsteam aus

Bartek Ingredients Inc. hat vor Kurzem eine Kapazitätsexpansion seiner Produktionsanlage für Apfelsäure und lebensmittelechter Fumarsäure von 4.000 Tonnen/Jahr abgeschlossen und hat heute mit der Einstellung von Jeff Billig als Vice President für Marketing und Geschäftsentwicklung sowie Heinrich G. Schaefer als internationaler Vertriebsdirektor den Ausbau seines Führungsteams bekanntgegeben.

Die Investition von Bartek sowohl in sein Team als auch in seine Anlagen stärkt die Position des Unternehmens als weltweit führende Anbieter von Apfel- und Fumarsäure und steht mit der Mission des Unternehmens im Einklang, das Wachstum zu fördern und seine globale Präsenz zu erhöhen, um existierende Kunden und Märkte besser bedienen zu können und gleichzeitig neue Kunden und Märkte zu erschließen.

Die Einstellung von Billig und Schaefer durch Bartek bildet das Fundament für weitere Ressourceninvestitionen in naher Zukunft und erhöht gleichzeitig rasant die Vertriebs- und Marketingpräsenz des Unternehmens, wodurch eine globale Lieferkette besser unterstützt wird, die die Branchen Lebensmittel, Getränke, Süßwaren, Pharmazeutik, Tiernahrung und Industrie bedient.

„Wir freuen uns sehr über diese Neueinstellungen im wachsenden Team von Bartek,“ so John Burrows, Bartek CEO. „Sowohl Jeff als auch Heinrich verfügen über viel Erfahrung in der Branche und über viele verschiedene Fähigkeiten, die von entscheidender Bedeutung sind, um Bartek bei seinem fortgesetzten Ausbau seiner Präsenz als weltweit führender Anbieter von Apfel- und Fumarsäurezutaten zu unterstützen.“

Billig stößt mit 30 Jahren Erfahrung in der Lebensmittel-, pharmazeutischen und Spezialchemikalienzutatenbranche zu Bartek und verfügt über eine große Bandbreite an Fähigkeiten aus verschiedenen Rollen im Marketing, der Geschäftsentwicklung und dem allgemeinen Management. Die letzten fünf Jahre war er General Manager von Delavau Food Partners und war davor Geschäftsdirektor bei Ingredion für dessen Polyol- und Trockendextrose-Produktlinien in Nordamerika. Sein Schwerpunktbereich liegt im Vertriebswachstum, der Margenverbesserung und dem Antrieb neuer Wachstumschancen für Bartek.

Schaefer wird in der neuen deutschen Filiale von Bartek arbeiten und bringt umfassende internationale Vertriebserfahrung in den Lebensmittelzutaten- und Spezialitätenbranchen mit ins Unternehmen. Zuletzt arbeitete er als globaler Vertriebsdirektor für HYET Sweet, einem hochintensiven Süßstoffanbieter für die Getränke-, Lebensmittel-, pharmazeutische und Süßwarenbranchen. Außerdem arbeitete er 23 Jahre lang bei Jungbunzlauer, wo er für die Beaufsichtigung der Personalbesetzung und für das Wachstum seines globalen Vertriebsteams und des umfassenden internationalen Vertriebsnetzwerks verantwortlich war, mit einem besonderen Schwerpunkt auf Zitronensäure. Bei Bartek wird er mitverantwortlich für die Direktverkaufs- und Vertriebsprogramme in Europa, Asien und Lateinamerika sein.

Die in mehr als 40 Ländern erhältlichen Bartek-Zutaten verleihen Lebensmitteln, Getränken und Süßwaren den gewünschten Geschmack und die gewünschte Funktionalität, ersetzen Antibiotika im Tierfutter, können vielseitig in der Industrie eingesetzt werden und mehr. Bartek baut 2019 auch seine Forschungs- und Entwicklungsbemühungen aus, eingeläutet durch die Beförderung von Milad Moshfeghian zum Vice President für neue Produktentwicklung.

TorQuest Partners akquirierten Bartek im Oktober 2018 und investieren erhebliche Summen in Verbesserungs- und Expansionsprojekte, welches die kontinuierliche Verpflichtung des Unternehmens für seine Kunden weltweit verkörpert. Zusätzlich zur Kapazitätsexpansion sind für 2019 weitere Projekte geplant, wie die State of the Art Modernisierung der Labor- und Büroräume von Bartek.

Für weitere Informationen über Bartek und die Produkte des Unternehmens besuchen Sie bitte: bartek.ca.

Über Bartek Ingredients

Bartek Ingredients Inc. wurde 1969 gegründet und ist ein führender Hersteller von Apfelsäure, Fumarsäure und Maleinsäureanhydrid. Bartek, mit Hauptsitz in Stoney Creek, Ontario, Kanada, beschäftigt in seinen beiden Produktionsstätten im Süden von Ontario 120 Mitarbeiter. Die Anlagen von Bartek sind nach ISO 9001:2015 zertifiziert. Bartek ist außerdem im Besitz der Zertifizierung BRC Global Standard for Food Safety und beliefert mehr als 40 Länder auf der ganzen Welt. Für weitere Informationen über Bartek besuchen Sie bitte: bartek.ca/.

Über TorQuest Partners

TorQuest Partners wurde 2002 gegründet und ist ein in Kanada ansässiger Verwalter von Private Equity-Fonds. TorQuest verwaltet Eigenkapital in Höhe von mehr als 2 Milliarden kanadische Dollar, investiert in mittelständische Unternehmen und arbeitet eng mit Führungskräften zusammen, um Mehrwert zu schaffen. Besuchen Sie torquest.com/, um mehr über TorQuest Partners zu erfahren.

