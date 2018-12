BASF SE: BASF-Gruppe: Anpassung des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2018

BASF SE, DE000BASF111

BASF-Gruppe: Anpassung des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2018

Ludwigshafen - 7. Dezember 2018 - Auf Grundlage der Ergebnisdaten für November 2018 geht BASF nunmehr von einem deutlichen Rückgang des Ergebnisses der Betriebstätigkeit (EBIT) vor Sondereinflüssen im Geschäftsjahr 2018 von 15 % bis 20 % gegenüber dem Vorjahreswert aus (EBIT vor Sondereinflüssen 2017: 7.645 Millionen EUR). Bisher wurde ein leichter Rückgang von bis zu 10 % gegenüber dem Vorjahreswert prognostiziert. Beim EBIT der BASF-Gruppe erwartet das Unternehmen unverändert einen deutlichen Rückgang und beim Umsatz weiterhin einen leichten Anstieg von bis zu 5 %.

Zu dem deutlichen Rückgang des EBIT vor Sondereinflüssen gegenüber dem Vorjahreswert trägt vor allem das Segment Chemicals bei. Hier sind insbesondere die Isocyanatpreise stärker gesunken und die Crackermargen geringer als erwartet. Darüber hinaus ergeben sich im 4. Quartal 2018 in dieser Größenordnung bisher nicht prognostizierte Ergebnisbelastungen von voraussichtlich bis zu 200 Millionen EUR durch den niedrigen Wasserstand des Rheins. Im 3. Quartal konnten die daraus resultierenden Ergebnisbelastungen auf rund 50 Millionen EUR begrenzt werden.

Daneben schwächte sich das BASF-Geschäft mit der Automobilindustrie seit dem 3. Quartal 2018 weiter ab, insbesondere die Nachfrage von Kunden in China verlangsamte sich deutlich. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China trug zu dieser Verlangsamung bei.

Den Geschäftsbericht für das Jahr 2018 wird BASF am Dienstag, 26. Februar 2019, um 7:00 Uhr veröffentlichen und im Rahmen der Bilanzpressekonferenz für Journalisten (ab 10:30 Uhr) sowie der Telefonkonferenz für Analysten und Investoren (ab 14:00 Uhr) erläutern.

Kontakt

Dr. Stefanie Wettberg

Investor Relations

+49 621-60-48002

stefanie.wettberg@basf.com

Juliana Tischel

Media Relations

+49 621-60-99223

juliana.tischel@basf.com

Kontakt: Juliana Tischel Vice President Corporate Communications Phone: +49 621 60-99223

Sprache: Deutsch Unternehmen: BASF SE Carl-Bosch-Straße 38 67056 Ludwigshafen Deutschland

