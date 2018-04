24.04.2018 - 23:53 Uhr Bauarbeiten gehen in den Endspurt: Erstes Monte-Mare-Hotel öffnet am Samstag in Andernach seine Pforten

Andernach. Noch wird im Monte-Mare-Hotel in Andernach gehämmert und gebohrt. Statt mit Erholungsuchenden sind die Flure mit Handwerkern bevölkert, die daran arbeiten, die 16 Doppelzimmer und vier Suiten auf die Ankunft der ersten Gäste vorzubereiten. Unsere Zeitung warf bereits vor der offiziellen Eröffnung am Samstag, 28. April, einen Blick in den Hotelneubau an der Klingelswiese und sprach mit dem Monte-Mare-Gründer Herbert Doll und seinem Sohn Patrick Doll über ihre Pläne. Den vollständigen Artikel auf rhein-zeitung.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick