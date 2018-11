Baumot Group AG, DE000A2G8Y89

Baumot Group AG stellt sich für die Zukunft auf - Stefan Beinkämpen als weiterer Vorstand der Gesellschaft bestellt

Königswinter, 12. November 2018 - Die Baumot Group AG (WKN A2DAM1), Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung, gibt hiermit bekannt, dass Herr Stefan Beinkämpen heute durch den Aufsichtsrat als weiteres Vorstandsmitglied neben Herrn Marcus Hausser bestellt wurde. Im Zuge der kommenden Hardware-Nachrüstung von Diesel-Pkw in Deutschland positioniert sich die Baumot Group für die Zukunft und konnte hierfür mit Herrn Stefan Beinkämpen einen Fachmann mit ausgewiesener Branchenerfahrung gewinnen. Baumot wird den weiteren Aufbau der Sparte vorantreiben, um schnellstmöglich das BNOx-System für möglichst viele Anwendungsbereiche liefern zu können. In einem ersten Schritt steht die Nachrüstung der Handwerker- und Lieferfahrzeuge im Fokus. In der Folge dann unmittelbar auch die volumenstarken Pkw-Modelle. Nach Auffassung des Aufsichtsrats qualifiziert sich Stefan Beinkämpen aufgrund seiner umfassenden Erfahrungen in der Automobilindustrie sowie seines langjährigen Know-hows bei der Entwicklung und dem Ausbau spezifischer Geschäftsfelder in besonderem Maße für den Vorstandsposten bei der Baumot Group. Herr Stefan Beinkämpen verfügt über mehr als 15 Jahre praktische Erfahrung in der Umsetzung komplexer Serienprojekte. Durch seine Tätigkeiten insbesondere als Director für Sales & Business Development bei einem großen deutschen Automobilzulieferer liegt sein Schwerpunkt in der Entwicklung der Marktposition und der Geschäftsfeldentwicklung.

Über die Baumot Group AG:

Die Baumot Group AG ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen).

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.baumot.de

Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse.

