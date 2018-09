Baustart fu?r IKEA-Logistikzentrum Strebersdorf

Die Vorbereitungsarbeiten sind erfolgt, die Genehmigungen liegen vor - nun sind die Baumaschinen in Strebersdorf aufgefahren: An der Adresse Vohburggasse/Scheydgasse entsteht in den kommenden Monaten das neue IKEA-Logistikzentrum. IKEA investiert in dieses Projekt mehr als 70 Millionen Euro. Schon ab Herbst 2019 sollen von hier aus IKEA-Kunden in ganz Österreich beliefert werden.

Wien/Strebersdorf (pts017/18.09.2018/11:35) - Die Vorbereitungsarbeiten sind erfolgt, die Genehmigungen liegen vor - nun sind die Baumaschinen in Strebersdorf aufgefahren: An der Adresse Vohburggasse/Scheydgasse entsteht in den kommenden Monaten das neue IKEA-Logistikzentrum. IKEA investiert in dieses Projekt mehr als 70 Millionen Euro. Schon ab Herbst 2019 sollen von hier aus IKEA-Kunden in ganz Österreich beliefert werden.

"Seit Ende August liegen alle Genehmigungen vor, jetzt haben vorerst die Baumaschinen das 'Sagen'", so IKEA Construction Manager Robert Charuza. Auf einer Nettofläche von rund 50.000 Quadratmetern (verteilt über zwei Stockwerke) wächst - direkt an der Donauuferautobahn - das Gebäude. Wenn es fertig ist, werden dort - im ersten Schritt - 75 Mitarbeiter einen neuen Job finden. Aber noch ist die Rekrutierung nicht angelaufen, dafür ist es noch zu früh.

Multifunktionales Gebäude mit unterschiedlichen Aufgaben

Das Logistikzentrum Strebersdorf wird ein multifunktionales Gebäude: Einerseits dient es künftig als Lager. Andererseits erfolgen von der Vohburggasse aus künftig alle Direktlieferungen an Kunden im Wiener Raum. Wer also online oder in einem IKEA-Einrichtungshaus eine Lieferung bestellt, bekommt seinen Einkauf dann innerhalb von 24 Stunden von Strebersdorf aus geliefert.

Auch die günstigen Paketlieferungen - also ein Paket mit nicht mehr als 30 Kilo und bestimmten Maßen (max. 198x90x58 cm) - werden ab Frühjahr 2020 vom 21. Bezirk aus nach ganz Österreich erfolgen. Schließlich ist in diesem Logistikzentrum auch noch eine Abholstation integriert, von der aus Kunden online bestellte Ware selbst abholen können.

Rascher Baufortschritt

Schon in den ersten Tagen sind die Bauarbeiten weit gediehen: Vorbereitung der Fläche, erste Fundamentarbeiten inklusive Bewehrung und Betonierung der künftigen Stiegenhäuser, Versorgungsschächte etc. sind bereits passiert. In den kommenden Monaten wird das Gebäude nach und nach wachsen, bis - abhängig vom Winter und seinen Wetterkapriolen - voraussichtlich Ende März die Dachgleiche erreicht sein wird. Danach geht es an den technischen Innenausbau. Voraussichtlich im Sommer könnten die Bauspezialisten mit ihrem Teil der Arbeit fertig sein.

Dann sind die Logistiker am Werk. Denn während das Konstruktionsteam um IKEA Österreich Construction Manager Robert Charuza für reibungslose Abläufe am Bau sorgt, arbeitet das Projektteam um Project Managerin Doris Rottensteiner am Feintuning der Prozesse, die ein reibungsloses Ineinandergreifen aller Logistikabläufe auf den beiden Ebenen garantieren sollen. Schon im Sommer 2019 könnten die ersten Einlieferungen erfolgen, IT-Anlagen getestet und Probeläufe absolviert werden. Für den Spätherbst 2019 ist die Eröffnung geplant. Ab dann rollen die ersten Lieferungen zu den Kunden.

Massive Investition in den Standort

Rund 70 Millionen Euro investiert IKEA in die Errichtung dieses Logistikzentrums. Wenn es fertig ist, werden 42 moderne Laderampen für die Spediteure, die die Ware bringen, und für die Lieferanten, die sich auf den Weg zu den Kunden machen, zur Verfügung stehen.

"Wir möchten näher an die Kunden rücken", hatte IKEA Österreich Country Managerin Viera Juzova bei einer Veranstaltung im Juli gesagt. Das IKEA Logistikzentrum Strebersdorf ist ein Schritt in diese Richtung, schließlich wohnt der Großteil der IKEA Kunden im Osten Österreichs, rund um die wachsende Hauptstadt Wien. Das zunehmende Onlinegeschäft, aber auch das sich ändernde Konsum- und Mobilitätsverhalten machen eine Veränderung der Distributionswege nötig. Das begehrte Möbel ist immer öfter "nur einen Mausklick entfernt".

Services werden wichtiger, nicht nur wegen der wachsenden Zahl der Onlinebestellungen, sondern auch, weil immer weniger Menschen im innerstädtischen Bereich eigene Autos haben. Das Lager im oberösterreichischen Wels, von dem bisher die Kundendirektlieferungen erfolgen, platzt längst aus allen Nähten. Sobald der neue Standort in Betrieb geht, kann sich Wels wieder auf sein eigentliches Geschäft konzentrieren: die Versorgung der Einrichtungshäuser mit Ware.

