Bayer Aktiengesellschaft deutsch

Bayer Aktiengesellschaft, DE000BAY0017

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) NameTitel: Dr. Vorname: Thomas Nachname(n): Elsner 2. Grund der Meldung a) Position / StatusPosition: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) NameBayer Aktiengesellschaft b) LEI549300J4U55H3WP1XT59 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, KennungArt: Aktie ISIN: DE000BAY0017 b) Art des GeschäftsErwerb von Bayer-Aktien im Wert von 5.000,- EUR mit einem Abschlag von 20 % auf den gezeichneten Betrag. Der Erwerb der Aktien erfolgt zum volumengewichteten Durchschnittskurs der Bayer-Aktie im Xetra-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse am 6.11.2018. Bruchteile von Aktienstücken werden auf vier Nachkommastellen berechnet. Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms c) Preis(e) und VolumenPreis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar d) Aggregierte InformationenPreis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar e) Datum des Geschäfts2018-09-13; UTC+2 f) Ort des GeschäftsName: XETRA MIC: XETR

Sprache: Deutsch Unternehmen: Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 Leverkusen

Deutschland Internet: www.bayer.com

