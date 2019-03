Bayern: 16-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

Im bayerischen Ettal im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist am frühen Samstagmorgen ein 16-Jähriger bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen kam gegen 02:00 Uhr ein mit drei jungen Männern besetzter Pkw auf der Bundesstraße 23 am Ettaler Berg in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, teilte die Polizei am Samstagmittag mit. Der Pkw fuhr anschließend durch das angrenzende Dickicht der Böschung und prallte gegen einen Baum.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw in zwei Teile gerissen. Ein 16-jähriger Mitfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, so die Beamten weiter. Aufgrund der Bergungsarbeiten war die B23 bis in die Morgenstunden teilweise komplett gesperrt. Bezüglich der Unfallursache wird derzeit durch die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen ermittelt. Diesbezüglich wurde durch die sachleitende Staatsanwaltschaft München II ein unfallanalytisches und technisches Gutachten in Auftrag gegeben, so die Polizei.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH