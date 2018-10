Bayern: 24-Jähriger von Auto überrollt und getötet

In Hochstadt am Main im bayerischen Landkreis Lichtenfels ist am Samstagmorgen ein 24-jähriger Mann von einem Auto überrollt und getötet worden.

Gegen 4:45 Uhr war ein 61-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der Ortsverbindungsstraße vom Hochstadter Ortsteil Wolfsloch in Richtung Reuth gefahren, als er kurz vor Reuth eine auf der Fahrbahn liegende Person überrollte, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 61-Jährige leistete seinen Angaben zu Folge Erste Hilfe und setzte einen Notruf ab.

Trotz umgehender Reanimationsmaßnahmen durch den eingetroffenen Rettungsdienst und den Notarzt, verstarb der 24-Jährige noch am Unfallort, so die Beamten. Der Leiter der Coburger Staatsanwaltschaft war am Einsatzort und ordnete die Hinzuziehung eines Sachverständigen, die Sicherstellung des Unfallfahrzeugs sowie weitere strafprozessuale Maßnahmen an. Warum der 24-Jährige auf der Fahrbahn lag, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH