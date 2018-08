Bayern: 27-Jährige ersticht Oma - Mutter auch verletzt

In Lindau am Bodensee hat eine 27-Jährige ihre Großmutter mit einem Messer getötet, die Mutter zudem schwer verletzt.

Die um 15:30 Uhr gerufenen Polizeibeamten mussten die Tochter mit Pfefferspray überwältigen. Während die schwer verletzte 55-jährige Mutter mit lebensgefährlichen Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde, verstarb die 85-jährige Großmutter noch am Tatort.

Es sei in den vergangenen Tagen immer wieder zu verbalen Streitigkeiten zwischen den drei Frauen, die unter einem Dach wohnten, gekommen, so die Polizei. Die genauen Hintergründe seien noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Tatverdächtige wird am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Kempten vorgeführt.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH