Bayern: Angler entdecken Leiche im Main

Im bayerischen Karlstein am Main bei Aschaffenburg haben Angler am Samstagmorgen im Main unterhalb einer Brücke einen männlichen Leichnam entdeckt.

Kurz vor 10:00 Uhr waren Angler auf den leblosen Körper im Main aufmerksam geworden, veranlassten den Notruf und zogen die Person an Land, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Nachdem die Identität des Verstorbenen zunächst unbekannt war, steht inzwischen fest, dass es sich um einen 56-Jährigen handelt, der aus aus dem Landkreis Aschaffenburg stammt, so die Beamten weiter. Wie der Mann zu Tode gekommen ist, ist noch unklar und Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Hinweise auf eine Straftat gibt es bislang nicht, so die Polizei. Die Ermittlungen zur Todesursache hat noch am Samstag die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernommen. Hinweise auf eine Straftat im Zusammenhang mit dem Tod des 56-Jährigen haben sich im Zuge der bisherigen Ermittlungen nicht ergeben, so die Beamten.

