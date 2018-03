Bayern im Champions-League-Viertelfinale gegen Sevilla

Die Bayern spielen im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Sevilla.

Dabei müssen die Bayern zuerst nach Spanien, das Rückspiel ist in München, ergab die Auslosung am Freitagmittag im schweizerischen Nyon. Die weiteren Auslosungsergebnisse: FC Barcelona - AS Rom, Juventus Turin - Real Madrid, FC Liverpool - Manchester City.

Die Hinspiele finden am 3. und 4. April, die Rückspiele am 10. und 11. April statt. Die Halbfinals werden danach am 13. April in Nyon ausgelost und finden am 24. und 25. April, die Rückspiele am 1. und 2. Mai statt. Das Finale ist am 26. Mai im Stadion NSK Olimpijskyj in Kiew.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH