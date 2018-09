Bayern Kapital beteiligt sich erneut an 3D-Druck-Online-Portal All3DP

Bayern Kapital GmbH,

München/Landshut, 17. September 2018. Bayern Kapital beteiligt sich an All3DP, Betreiber einer weltweit führenden Internetplattform für 3D-Druck, im Rahmen eines Serie A2-Closings. Bereits bei der Serie A1-Finanzierungsrunde vor rund zwei Jahren hatte Bayern Kapital investiert und strukturierte nun die aktuelle Runde maßgeblich. Die Altinvestoren HTGF und Deutsche Balaton AG sind weiterhin mit an Bord. Neu hinzu kommen zwei Business Angels aus dem BayStartUP Investoren-Netzwerk. All3DP betreibt das Online-Magazin All3DP.com, das über die Möglichkeiten des 3D-Drucks in den Consumer- und Small-Business-Segmenten informiert. Die Nutzerzahl liegt bei über 800.000 monatlich. Über die eigene Preisvergleichsplattform vermittelt All3DP seine Nutzer zudem an 3D-Druckdienstleister.

Mit dem erfolgreichen, englischsprachigen Online-Magazin All3DP.com informiert das Münchener Start-up eine breite Zielgruppe aus dem Consumer- und Small-Business-Segment über die Möglichkeiten des 3D-Drucks. Zudem werden die Nutzer direkt an 3D-Druckdienst-leister vermittelt. Damit ist All3DP internationaler Marktführer in diesem Segment. Über 800.000 Nutzer besuchen die Website All3DP.com monatlich, davon rund 40 Prozent aus Nordamerika.

Der Markt für 3D-Druck wächst mit hoher Dynamik: Jährlich verdoppelt sich die Anzahl der verkauften Desktop-3D-Drucker. Die Kunden von All3DP kommen aus der ganzen Welt mit Schwerpunkten in Nordamerika und Europa. Die jetzt geschlossene Finanzierungsrunde ermöglicht es dem Unternehmen, mit dem starken Wachstum des Marktes Schritt zu halten und seine marktführende Position auszubauen.

Dr. Georg Ried, Geschäftsführer von Bayern Kapital, sagt: "All3DP hat sich hervorragend entwickelt, die Nutzerzahlen sind beeindruckend. Daher haben wir uns aus voller Überzeugung wieder an dieser Runde beteiligt. Denn All3DP verbindet wichtige Aspekte: Marktführerschaft mit einem überzeugenden und skalierbaren Geschäftsmodell in einem hochinteressanten Markt, der außergewöhnliche Zukunftsperspektiven bietet.

Über Bayern Kapital:

Die Bayern Kapital GmbH mit Sitz in Landshut wurde auf Initiative der Bayerischen Staatsregierung 1995 als 100-prozentige Tochtergesellschaft der LfA Förderbank Bayern gegründet. Bayern Kapital stellt als Venture-Capital-Gesellschaft des Freistaats Bayern den Gründern innovativer High-Tech-Unternehmen und jungen, innovativen Technologieunternehmen in Bayern Beteiligungskapital zur Verfügung. Bayern Kapital verwaltet derzeit elf Beteiligungsfonds mit einem Beteiligungsvolumen von rund 325 Millionen Euro. Bislang hat Bayern Kapital rund 273 Millionen Euro Beteiligungskapital in rund 260 innovative technologieorientierte Unternehmen aus verschiedensten Branchen investiert, darunter Life Sciences, Software & IT, Werkstoffe & Neue Materialien, Nanotechnologie sowie Umwelttechnologie. So sind in Bayern über 5000 Arbeitsplätze dauerhaft in zukunftsfähigen Unternehmen entstanden. www.bayernkapital.de

Pressekontakt Bayern Kapital: IWK Communication Partner Benedikt Nesselhauf +49. 89. 2000 30-30bayernkapital@iwk-cp.com

17.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

724121 17.09.2018