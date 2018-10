Bayreuth: Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall auf B 22

In Hollfeld im Landkreis Bayreuth ist am Dienstagnachmittag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Der 17-Jährige geriet auf der Bundesstraße 22 auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem Auto zusammen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Gegen 14:45 Uhr war der 17-Jährige mit seinem Motorrad auf der B 22 vom Hollfelder Stadtteil Schönfeld nach Hollfeld unterwegs.

Kurz nach dem Ortsausgang geriet er mit seiner Maschine im Verlauf einer Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen entgegenkommenden Pkw, so die Polizei. Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle. Der 69 Jahre alte Pkw-fahrer blieb unverletzt, so die Beamten weiter. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth unterstützte ein Sachverständiger die Beamten der Polizeiinspektion Bayreuth-Land bei der Klärung der Unfallursache. Die B 22 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und anschließenden Fahrbahnreinigung durch die Feuerwehr bis etwa 17:45 Uhr komplett gesperrt, so die Polizei.

