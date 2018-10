BayWa r.e. Energy Ventures investiert in schwedisches Energie-Startup Blixt

München - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - BayWa r.e. Energy Ventures, die Venture-Capital-Einheit von BayWa r.e., bestätigt ihr erstes Investment in das schwedische Energie-Startup Blixt. Blixt ist ...

BayWa r.e. Energy Ventures, die Venture-Capital-Einheit von BayWa r.e., bestätigt ihr erstes Investment in das schwedische Energie-Startup Blixt. Blixt ist das bislang erste Unternehmen, das Halbleiter-basierte Schutzschalter und Sicherungen für Privathaushalte anbietet, die zahlreiche Smart-Metering- und Smart-Grid-Lösungen ermöglichen. Als Hauptinvestor der Seed-Finanzierungsrunde ermöglicht BayWa r.e. Energy Ventures dem Startup Zugang zur globalen Infrastruktur der BayWa r.e.-Gruppe. Zusammen mit Angel-Investoren beläuft sich die Gesamthöhe der Finanzierung auf insgesamt zwei Millionen Euro seit der Gründung von Blixt im Februar 2018.

"Mit ihren hochinnovativen Produkten und dem Potenzial, den digitalisierten Energiemarkt der Zukunft entscheidend zu prägen, passt Blixt ideal zu uns und unseren Investitionszielen. Die wegweisende digitale Sicherung ist eine radikale Innovation mit hohem disruptiven Potential und eröffnet eine Vielzahl an Möglichkeiten: Energieversorgungsunternehmen können dank des neuen digitalen Schalters Preise und Tarife bedarfsgerecht und individuell gestalten, womit Blixt die Basis für Demand-Response-Programme und eine intelligente Netzsteuerung schafft", kommentiert Ulrich Seitz, Managing Director von BayWa r.e. Energy Ventures. "Das starke Netzwerk der BayWa r.e. wird das Wachstum von Blixt in den Zielmärkten signifikant beschleunigen und dazu beitragen, die Energiewende in Europa voranzutreiben."

Das in Stockholm ansässige Startup entwickelt eine digitale Sicherung, die durch den Verzicht auf mechanische Teile eine Stromkreisunterbrechung innerhalb von nur 250 Nanosekunden ermöglicht. Dank Mikrocontroller- und neuen Kommunikationsschnittstellen wird der alte Sicherungskasten damit zu einem intelligenten Schaltzentrum für das Energiemanagement. Die Sicherung von Blixt kann in regulären Sicherungskästen nachgerüstet werden und vereint die Funktionen von existierenden Sicherungen, Fernsteuerungen und intelligenten Zählern in einem einzigen Gerät. Darüber hinaus können auf der Blixt-Sicherung Softwareanwendungen auch nachträglich installiert werden, so dass Kunden automatisch Zugriff auf die neuesten Services haben. Seit dem 8. Oktober bietet Blixt sein Development Kit zum Download an und stellt so auch der globalen Entwickler-Community das Potenzial der digitalen Schutzschalter zur Verfügung.

Charlotta Holmquist, Gründerin von Blixt freut sich über die neue Partnerschaft: "Mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihrem umfangreichen Netzwerk im Bereich der Energiedienstleistungen ist BayWa r.e. Energy Ventures für uns der perfekte Investor. Ebenso wichtig für unsere Entscheidung war, dass das Team die Kultur und die Denkweise von innovativen Startups versteht und die Flexibilität mitbringt, um ein junges Unternehmen in seinem Wachstum zu unterstützen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Ulrich Seitz, der BayWa r.e. Energy Ventures in unserem Board of Directors vertritt. Dank des Investments werden wir unsere Technologie weiter verbessern und einen wichtigen Beitrag zur Evolution der Elektrizität leisten. Beginnen werden wir damit im 30-Milliarden-Dollar-Markt für digitale Schutzschalter und werden uns danach Schritt für Schritt in weitere Märkte vorarbeiten."

Über BayWa r.e. Energy Ventures

Gegründet im April 2018 und mit Fokus auf digitalen Lösungen, Speichern und E-Mobilität, sucht BayWa r.e. Energy Ventures nach innovativen Startups aus dem Energiesektor, um dort während den entscheidenden Phasen der frühen Entwicklung als Lead oder Co-Investor zu investieren. Mit der Stabilität und Finanzkraft der BayWa AG im Rücken agiert BayWa r.e. Energy Ventures als eigenständiges Unternehmen und kann den Startups maximale Unabhängigkeit, schnelle Entscheidungen und Flexibilität garantieren. Das Team mit Sitz in München wird geleitet von Ulrich Seitz, einem Venture Capital-Manager mit über zehn Jahren Erfahrung in der Startup-Szene. Mehr Informationen unter: BayWa r.e. Energy Ventures

BayWa r.e. renewable energy GmbH (BayWa r.e.):

Die BayWa r.e. renewable energy GmbH zählt zu den führenden Entwicklern, Dienstleistern, PV-Großhändlern und Anbietern von Energielösungen im Bereich der Erneuerbaren Energien. Mit dem Anspruch "r.e.think energy" - Energie neu denken, ist das Unternehmen weltweit aktiv.

Als Full-Service-Partner mit mehr als 25 Jahren Markterfahrung hat BayWa r.e. bereits Anlagen mit 2 GW in Betrieb genommen und verantwortet die Betriebsführung von über 5 GW Anlagenleistung.

BayWa r.e. ist eine 100%ige Tochter der BayWa AG. Der BayWa-Konzern erwirtschaftet einen jährlichen Gesamtumsatz von 16 Milliarden Euro.

