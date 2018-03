BB BIOTECH AG: l'Assemblea generale accoglie tutte le proposte e approva la distribuzione di un dividendo di CHF 3.30 per azione

BB BIOTECH AG, CH0038389992

Comunicato stampa del 13 marzo 2018BB Biotech AG: l'Assemblea generale accoglie tutte le proposte e approva la distribuzione di un dividendo di CHF 3.30 per azione

In occasione dell'Assemblea generale ordinaria di BB Biotech AG, tenutasi in data odierna, gli azionisti hanno accolto tutte le proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione.

Essi hanno altresì approvato la distribuzione di un dividendo di CHF 3.30 per azione. Tale importo verrà messo in pagamento il 19 marzo 2018, con record date fissata il 16 marzo 2018 e data di stacco il 15 marzo 2018.

Gli azionisti hanno rieletto i precedenti consiglieri di amministrazione per un ulteriore mandato. Sono stati quindi riconfermati il Dr. Erich Hunziker come Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché il Dr. Clive Meanwell e il Prof. Dr. Dr. Klaus Strein come membri del Consiglio di Amministrazione per un mandato della durata di un anno, fino alla conclusione della successiva Assemblea generale ordinaria.

Per ulteriori informazioni

Luca Fumagalli, telefono +39 272 14 35 38, e-mail luca.fumagalli@bm.com Maria-Grazia Alderuccio, telefono +41 44 267 67 14, e-mail mga@bellevue.chwww.bbbiotech.com

Profilo aziendale BB Biotech acquista partecipazioni in società attive nel settore biotech, caratterizzato da un'elevata crescita, ed è uno dei maggiori investitori a livello mondiale in questo comparto. BB Biotech è quotata sulle borse valori di Svizzera, Germania e Italia. La focalizzazione delle partecipazioni è incentrata sulle società biotech quotate in borsa specializzate nello sviluppo e nella commercializzazione di farmaci innovativi. Ai fini della selezione delle partecipazioni, BB Biotech fa affidamento sull'analisi fondamentale di medici e biologi molecolari di rinomata fama. Il Consiglio di Amministrazione vanta inoltre una pluriennale esperienza in campo sia industriale che scientifico.

Disclaimer Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali e aspettative, nonché valutazioni, opinioni e ipotesi. Tali affermazioni sono basate sulle stime attuali di BB Biotech nonché dei suoi direttori e funzionari, e sono quindi soggette a rischi e a incertezze che possono variare nel tempo. Poiché gli sviluppi effettivi possono discostarsi significativamente da quanto preventivato, BB Biotech e i suoi direttori e funzionari declinano qualsiasi responsabilità a tale riguardo. Tutte le dichiarazioni con carattere previsionale contenute nel presente comunicato stampa vengono effettuate soltanto in riferimento alla data della relativa pubblicazione; BB Biotech e i suoi direttori e funzionari declinano qualsiasi obbligo volto ad aggiornare qualsivoglia dichiarazione previsionale a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altri fattori.

